В Киеве погиб человек при взрыве неизвестного устройства

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Неизвестное устройство взорвалось на улице в Дарницком районе Киева, в результате чего один человек погиб, еще один получил травмы, сообщает в четверг столичная полиция.

"Полиция устанавливает обстоятельства взрыва в Дарницком районе столицы. По предварительной информации, вследствие детонации неизвестного устройства погиб один человек, и еще один был травмирован", - говорится в сообщении на сайте киевских правоохранителей.