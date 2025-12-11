Рейтинг@Mail.ru
В Киеве погиб человек при взрыве неизвестного устройства
17:14 11.12.2025
В Киеве погиб человек при взрыве неизвестного устройства
Неизвестное устройство взорвалось на улице в Дарницком районе Киева, в результате чего один человек погиб, еще один получил травмы, сообщает в четверг столичная
в мире
киев
киев
2025
в мире, киев
В мире, Киев
© Фото : Нацполиция УкраиныСотрудники полиции
© Фото : Нацполиция Украины
Сотрудники полиции. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Неизвестное устройство взорвалось на улице в Дарницком районе Киева, в результате чего один человек погиб, еще один получил травмы, сообщает в четверг столичная полиция.
"Полиция устанавливает обстоятельства взрыва в Дарницком районе столицы. По предварительной информации, вследствие детонации неизвестного устройства погиб один человек, и еще один был травмирован", - говорится в сообщении на сайте киевских правоохранителей.
На месте работают следственно-оперативные группы, криминалисты, пиротехники и кинологи. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
 
