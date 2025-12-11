https://ria.ru/20251211/ukraina-2061451529.html
В Киеве погиб человек при взрыве неизвестного устройства
В Киеве погиб человек при взрыве неизвестного устройства
В Киеве погиб человек при взрыве неизвестного устройства
Неизвестное устройство взорвалось на улице в Дарницком районе Киева, в результате чего один человек погиб, еще один получил травмы, сообщает в четверг столичная РИА Новости, 11.12.2025
киев
Взрыв неизвестного устройства на улице Киева привел к смерти человека
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Неизвестное устройство взорвалось на улице в Дарницком районе Киева, в результате чего один человек погиб, еще один получил травмы, сообщает в четверг столичная полиция.
"Полиция устанавливает обстоятельства взрыва в Дарницком районе столицы. По предварительной информации, вследствие детонации неизвестного устройства погиб один человек, и еще один был травмирован", - говорится в сообщении на сайте киевских правоохранителей.
На месте работают следственно-оперативные группы, криминалисты, пиротехники и кинологи. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.