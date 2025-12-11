Рейтинг@Mail.ru
Украина обещала ЕК принять в 2026 году программу борьбы с коррупцией
16:27 11.12.2025 (обновлено: 16:36 11.12.2025)
Украина обещала ЕК принять в 2026 году программу борьбы с коррупцией
Украина обещала ЕК принять в 2026 году программу борьбы с коррупцией
Украина обещала ЕК принять ко 2-му кварталу 2026 года антикоррупционную стратегию и программу борьбы с коррупцией, говорится в совместном заявлении... РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T16:27:00+03:00
2025-12-11T16:36:00+03:00
украина
украина, еврокомиссия, тарас качка, евросоюз, дело миндича
В мире, Украина, Еврокомиссия, Тарас Качка, Евросоюз, Дело Миндича
Украина обещала ЕК принять в 2026 году программу борьбы с коррупцией

Украина обещала ЕК принять ко 2-му кварталу 2026 г программу борьбы с коррупцией

БРЮССЕЛЬ, 11 дек - РИА Новости. Украина обещала ЕК принять ко 2-му кварталу 2026 года антикоррупционную стратегию и программу борьбы с коррупцией, говорится в совместном заявлении еврокомиссара по расширению ЕС Марты Кос и вице-премьера Украины Тараса Качки.
"Принять ко второму кварталу 2026 года и обеспечить высокий уровень реализации антикоррупционной стратегии и антикоррупционной государственной программы", - указывается в документе.
