16:00 11.12.2025
https://ria.ru/20251211/ukraina-2061418463.html
СБУ не информировала правительство о ситуации на Майдане, заявил Азаров
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) не информировала в полной мере правительство страны о ситуации в центре Киева зимой 2013-2014 годов, заявил бывший украинский премьер Николай Азаров.
Ранее в Москве состоялась презентация книги бывшего подполковника СБУ Василия Прозорова под названием "Кровавый майдан: западный след в документах СБУ". Работа посвящена событиям в Киеве зимой 2013-2014 годов. Прозоров опубликовал документы СБУ, доказывающие причастность западных государственных и негосударственных структур к организации беспорядков в центре Киева в 2014 году, эти документы легли в основу его книги.
"Служба безопасности (Украины) не знакомила меня с тем объемом информации, которые есть в этой книге", - заявил Азаров в ходе презентации издания. По словам экс-премьера, он бы занял бы более решительную позицию, если бы в его распоряжении была бы достоверная информация от СБУ. "Я думаю, что я смог бы убедить (тогдашнего президента Украины Виктора) Януковича действовать так, как надо было действовать. То есть надо было силовым путем ликвидировать очаг государственного переворота", - подчеркнул Азаров.
В ноябре 2013 года главная площадь Киева - майдан Незалежности (площадь Независимости) - была занята сторонниками евроинтеграции, сразу после заявления правительства о приостановке подписания ассоциации Украины с ЕС. В феврале 2014 года на фоне столкновений с десятками жертв Рада отстранила от власти президента Виктора Януковича, он был вынужден покинуть Украину. Ответственность за смерть более 100 человек новые власти страны возложили исключительно на Януковича и спецподразделение МВД Украины "Беркут".
