15:29 11.12.2025 (обновлено: 15:53 11.12.2025)
Украина предоставила Польше данные о местонахождении Бутягина
ВАРШАВА, 11 дек - РИА Новости. Украина предоставила Польше конкретное время и место нахождения задержанного в Варшаве российского ученого Александра Бутягина, сообщил пресс-секретарь Окружной прокуратуры Варшавы Петр Скиба.
Ранее польские СМИ объявили о задержании известного российского ученого, высокопоставленного представителя Эрмитажа по запросу Украины якобы за проведение незаконных археологических поисков в Крыму.
"Мы получили от украинской стороны информацию о том, что этот человек может пребывать на территории Польши в конкретные дни в конкретных местах", - сказал Скиба журналистам.
Пресс-секретарь добавил, что украинская прокуратура уже прислала в Польшу ряд документов, в том числе постановление о временном аресте на территории Украины.
По словам Скибы, в соответствии с теми материалами, которые были переданы Польше, украинская сторона обвиняет его по статье 298 УК Украины, которая предусматривает ответственность за "уничтожение во время военных действий памятников культуры".
"По данным украинской стороны, были уничтожены археологические объекты в связи с очень поспешными действиями", - рассказал пресс-секретарь.
Вместе с тем Скиба утверждает, что с российским ученым хорошо обращаются в польской тюрьме.
"Мы можем уверить, что все действия с задержанным проводятся в соответствии с актами международного права", - заверил пресс-секретарь.
Скиба заключил, что польская сторона ожидает от украинской материалы, "которые будут основанием для конкретного решения о правовой допустимости или недопустимости экстрадиции этого лица".
На сайте музея Эрмитаж содержится информация, что Бутягин - заведующий сектором отдела античного мира, секретарь Археологической комиссии Эрмитажа.
