Советник Байдена посоветовал Украине подписать мир и готовиться к войне - РИА Новости, 11.12.2025
15:18 11.12.2025
Советник Байдена посоветовал Украине подписать мир и готовиться к войне
Советник Байдена посоветовал Украине подписать мир и готовиться к войне
Экс-советник по национальной безопасности бывшего президента США Джо Байдена Эрик Грин посоветовал Украине настаивать на том, чтобы соглашение о прекращении... РИА Новости, 11.12.2025
в мире
сша
россия
украина
владимир путин
джо байден
стив уиткофф
Советник Байдена посоветовал Украине подписать мир и готовиться к войне

Советник Байдена Грин посоветовал Украине подписать мир и готовиться к войне

© AP Photo / Peter MorrisonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© AP Photo / Peter Morrison
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Экс-советник по национальной безопасности бывшего президента США Джо Байдена Эрик Грин посоветовал Украине настаивать на том, чтобы соглашение о прекращении конфликта содержало достаточное количество двусмысленных и размытых формулировок, подписать его и начать готовиться к еще одной войне.
Грин разговаривал с российскими пранкерами Вованом и Лексусом, которые представились заместителем руководителя офиса президента Украины по вопросам международной политики.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
"Не входит в планы". В США жестко высказались о мире на Украине
Вчера, 14:44
"Результатом этого конфликта может стать некий документ с размытыми формулировками, чтобы украинцы могли делать то, что им нужно, после его подписания, в то время как русские могут поверить, что они достигли победы, ну как они ее понимают, или могут создать свое определение победы. Я не говорил, что вы будете жульничать. Я сказал, что это будет размытым документом", - сказал Грин.
Документ, по его словам, должен содержать "достаточно двусмысленности".
"Суть в том, что вам нужно сконструировать способ положить конец войне. Это предполагает, что будет еще одна война, потому что способ предотвратить войну - это подготовиться к ней. И я думаю, украинцы, то есть все, с кем я разговаривал, понимают, что абсолютно не подлежит обсуждению, не важно, как закончится эта война, что Украине нужны возможности вооружиться и иметь много друзей, которые могут ей помочь с точки зрения безопасности", - отметил экс-чиновник.
Президент РФ Владимир Путин ранее принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Пранкеры Лексус и Вован - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Пранкеры Вован и Лексус поговорили с экс-послом США на Украине
8 октября, 11:10
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа ещё продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остаётся на платформе обсуждений в Анкоридже.
Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удаётся заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Государственный флаг на здании Министерства иностранных дел Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Советник Байдена признал, что "Минск-2" дал Украине время на вооружение
Вчера, 14:15
 
В миреСШАРоссияУкраинаВладимир ПутинДжо БайденСтив Уиткофф
 
 
Заголовок открываемого материала