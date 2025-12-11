МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Экс-советник по национальной безопасности бывшего президента США Джо Байдена Эрик Грин посоветовал Украине настаивать на том, чтобы соглашение о прекращении конфликта содержало достаточное количество двусмысленных и размытых формулировок, подписать его и начать готовиться к еще одной войне.

Грин разговаривал с российскими пранкерами Вованом и Лексусом, которые представились заместителем руководителя офиса президента Украины по вопросам международной политики.

"Результатом этого конфликта может стать некий документ с размытыми формулировками, чтобы украинцы могли делать то, что им нужно, после его подписания, в то время как русские могут поверить, что они достигли победы, ну как они ее понимают, или могут создать свое определение победы. Я не говорил, что вы будете жульничать. Я сказал, что это будет размытым документом", - сказал Грин.

Документ, по его словам, должен содержать "достаточно двусмысленности".

"Суть в том, что вам нужно сконструировать способ положить конец войне. Это предполагает, что будет еще одна война, потому что способ предотвратить войну - это подготовиться к ней. И я думаю, украинцы, то есть все, с кем я разговаривал, понимают, что абсолютно не подлежит обсуждению, не важно, как закончится эта война, что Украине нужны возможности вооружиться и иметь много друзей, которые могут ей помочь с точки зрения безопасности", - отметил экс-чиновник.

Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа ещё продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остаётся на платформе обсуждений в Анкоридже.