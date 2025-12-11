На Украине раскрыли дело о хищении средств при закупке защиты для танков

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) и Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) заявили о разоблачении группы сотрудников государственного оборонного предприятия, занимавшихся хищением средств, предназначенных для закупки динамической защиты для танков.

"Под процессуальным руководством прокурора САП детективы НАБУ предъявили подозрения трем участникам преступной группы в краже денежных средств на сумму свыше 102 миллионов гривен (2,4 миллиона долларов - ред.) во время закупки динамической защиты для бронетехники сил обороны", - говорится в сообщении в Telegram-канале САП.

Сотрудниками антикоррупционных ведомств были задержаны бывший гендиректор оборонного госпредприятия, коммерческий директор оборонного госпредприятия и директор частного оборонного предприятия. Согласно данным сотрудников антикоррупционных агентств, закупки по договору с министерством обороны Украины оформлялись через фиктивные компании и осуществлялись по цене почти в три раза выше заявленных, после чего полученная разница перечислялась на подконтрольные подозреваемым счета для последующей легализации. Таким образом, начиная с апреля 2022 года, когда был заключен договор с минобороны, фигуранты украли более 102 миллионов гривен (2,4 миллиона долларов). НАБУ и САП уже предъявили организатору схемы обвинения в том числе в других преступлениях, он находится под арестом.

В документе НАБУ, опубликованном 19 ноября депутатом Верховной рады Алексеем Гончаренко*, приводились данные о том, что украинский бизнесмен и соратник Владимира Зеленского Тимур Миндич добивался от секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустема Умерова в период его нахождения на посту министра обороны Украины приема предприятием минобороны "Государственный оператор тыла" бронежилетов, которые не прошли контроль качества, после чего НАБУ начали проверку оборонных предприятий, с которыми у минобороны был заключен контракт после февраля 2022 года.