"Не входит в планы". В США жестко высказались о мире на Украине

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Действия Украины и Европы поставили мирный план американского президента Дональда Трампа на грань срыва, Действия Украины и Европы поставили мирный план американского президента Дональда Трампа на грань срыва, отметил журналист Рик Санчес на своей странице в соцсети X.

По словам журналиста, все прекрасно понимают, "чем это закончится".

Во вторник американский лидер Дональд Трамп в интервью изданию Politico назвал главу киевского режима "торгашом". Трамп также призвал Владимира Зеленского ознакомиться с американским предложением. По его словам, украинским высокопоставленным чиновникам оно понравилось.

Глава Белого дома отметил, что у Москвы более сильная переговорная позиция, и призвал Зеленского взять себя в руки и принять выдвигаемые ему условия, потому что он проигрывает.