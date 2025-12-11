МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Действия Украины и Европы поставили мирный план американского президента Дональда Трампа на грань срыва, отметил журналист Рик Санчес на своей странице в соцсети X.
"Ненависть ЕС к России сделала мирный процесс донельзя медленным и вялым. Украина потеряла своего крупнейшего союзника — США. Трамп заявил, что Владимиру Зеленскому нужно "найти время, чтобы прочитать предложение". Вступление Украины в НАТО даже не входит в планы и никогда не входило, но Европа продолжает настаивать на этом", — написал он.
По словам журналиста, все прекрасно понимают, "чем это закончится".
Во вторник американский лидер Дональд Трамп в интервью изданию Politico назвал главу киевского режима "торгашом". Трамп также призвал Владимира Зеленского ознакомиться с американским предложением. По его словам, украинским высокопоставленным чиновникам оно понравилось.
Глава Белого дома отметил, что у Москвы более сильная переговорная позиция, и призвал Зеленского взять себя в руки и принять выдвигаемые ему условия, потому что он проигрывает.
В Кремле назвали заявления Трампа важными с точки зрения перспектив выхода на мирное урегулирование.