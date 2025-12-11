Рейтинг@Mail.ru
"Не входит в планы". В США жестко высказались о мире на Украине - РИА Новости, 11.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
14:44 11.12.2025
"Не входит в планы". В США жестко высказались о мире на Украине
"Не входит в планы". В США жестко высказались о мире на Украине
Действия Украины и Европы поставили мирный план американского президента Дональда Трампа на грань срыва, отметил журналист Рик Санчес на своей странице в... РИА Новости, 11.12.2025
специальная военная операция на украине
в мире
украина
европа
россия
дональд трамп
владимир зеленский
евросоюз
украина
европа
россия
в мире, украина, европа, россия, дональд трамп, владимир зеленский, евросоюз, нато, мирный план сша по украине
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Европа, Россия, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Евросоюз, НАТО, Мирный план США по Украине
Санчес: действия Украины и ЕС поставили мирный план США на грань срыва

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Действия Украины и Европы поставили мирный план американского президента Дональда Трампа на грань срыва, отметил журналист Рик Санчес на своей странице в соцсети X.
"Ненависть ЕС к России сделала мирный процесс донельзя медленным и вялым. Украина потеряла своего крупнейшего союзника — США. Трамп заявил, что Владимиру Зеленскому нужно "найти время, чтобы прочитать предложение". Вступление Украины в НАТО даже не входит в планы и никогда не входило, но Европа продолжает настаивать на этом", — написал он.
Флаги США и Украины - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Конфликт на Украине можно было предотвратить, признали в США
Вчера, 13:28
По словам журналиста, все прекрасно понимают, "чем это закончится".
Во вторник американский лидер Дональд Трамп в интервью изданию Politico назвал главу киевского режима "торгашом". Трамп также призвал Владимира Зеленского ознакомиться с американским предложением. По его словам, украинским высокопоставленным чиновникам оно понравилось.
Глава Белого дома отметил, что у Москвы более сильная переговорная позиция, и призвал Зеленского взять себя в руки и принять выдвигаемые ему условия, потому что он проигрывает.
В Кремле назвали заявления Трампа важными с точки зрения перспектив выхода на мирное урегулирование.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Песков ответил на план США вернуть Россию в мировую экономику
Вчера, 12:46
 
