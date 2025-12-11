Западные СМИ рассказали, к чему привела потеря Красноармейска Украиной

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Переход города Красноармейск в ДНР под российский контроль делает уязвимой переговорную позицию Украины по вопросу урегулирования конфликта, пишет Reuters.
"Освобождение Красноармейска Россией <…> ослабляет Киев в важный момент переговоров об окончании конфликта", — сообщается в материале.
По данным издания, Украина должна попытаться сохранить отношения с американцами, которые поставляют ей жизненно важную разведывательную информацию и оружие, одновременно сопротивляясь мирному соглашению, которое должно предусматривать вывод ВСУ из всего восточного Донбасса, где расположен Красноармейск.
В публикации говорится, что на этой неделе риторика президента США Дональда Трампа в отношении Киева стала более жесткой: в заявлении для Politico он сказал, что Россия имеет преимущество в конфликте, а Владимиру Зеленскому нужно смириться с ситуацией.
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Валерий Герасимов во время доклада президенту Владимиру Путину 1 декабря сообщил об освобождении Красноармейска в ДНР.
Красноармейск составляет одну агломерацию с городом Димитровом. Это важнейший транспортный узел украинской армии в Донбассе. Освобождение этого района позволит выйти к западным границам ДНР и продолжать наступление в Запорожской области, чтобы позже перейти к активным наступательным действиям по всей линии соприкосновения.