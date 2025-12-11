Рейтинг@Mail.ru
Западные СМИ рассказали, к чему привела потеря Красноармейска Украиной - РИА Новости, 11.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:56 11.12.2025
https://ria.ru/20251211/ukraina-2061346124.html
Западные СМИ рассказали, к чему привела потеря Красноармейска Украиной
Западные СМИ рассказали, к чему привела потеря Красноармейска Украиной - РИА Новости, 11.12.2025
Западные СМИ рассказали, к чему привела потеря Красноармейска Украиной
Переход города Красноармейск в ДНР под российский контроль делает уязвимой переговорную позицию Украины по вопросу урегулирования конфликта, пишет Reuters. РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T12:56:00+03:00
2025-12-11T12:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
красноармейск
донецкая народная республика
украина
дональд трамп
владимир зеленский
валерий герасимов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059135118_19:127:1472:945_1920x0_80_0_0_b4c277c55f99154a90e7ed262e3bc745.jpg
https://ria.ru/20251211/spetsoperatsiya-2061273709.html
https://ria.ru/20251210/minzdrav-2061030772.html
https://ria.ru/20251211/lavrov-2061327056.html
красноармейск
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059135118_229:124:1324:945_1920x0_80_0_0_4750dd9de5a5c5716b2fbcf98a1aa4f4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, красноармейск, донецкая народная республика, украина, дональд трамп, владимир зеленский, валерий герасимов, вооруженные силы украины, politico
Специальная военная операция на Украине, В мире, Красноармейск, Донецкая Народная Республика, Украина, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Politico
Западные СМИ рассказали, к чему привела потеря Красноармейска Украиной

Reuters: потеря Красноармейска ослабляет Киев в глазах США

© РИА Новости / Министерство обороны РФОсвобожденный Красноармейск в ДНР
Освобожденный Красноармейск в ДНР - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Освобожденный Красноармейск в ДНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Переход города Красноармейск в ДНР под российский контроль делает уязвимой переговорную позицию Украины по вопросу урегулирования конфликта, пишет Reuters.
"Освобождение Красноармейска Россией <…> ослабляет Киев в важный момент переговоров об окончании конфликта", — сообщается в материале.
Боевая работа системы дистанционного минирования Земледелие - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
ВС России дистанционно заминировали тыл ВСУ на Красноармейском направлении
Вчера, 05:04
По данным издания, Украина должна попытаться сохранить отношения с американцами, которые поставляют ей жизненно важную разведывательную информацию и оружие, одновременно сопротивляясь мирному соглашению, которое должно предусматривать вывод ВСУ из всего восточного Донбасса, где расположен Красноармейск.
В публикации говорится, что на этой неделе риторика президента США Дональда Трампа в отношении Киева стала более жесткой: в заявлении для Politico он сказал, что Россия имеет преимущество в конфликте, а Владимиру Зеленскому нужно смириться с ситуацией.
Освобожденный Красноармейск в ДНР - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Минздрав ДНР окажет Красноармейску медицинскую поддержку, заявил Пушилин
10 декабря, 10:27
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Валерий Герасимов во время доклада президенту Владимиру Путину 1 декабря сообщил об освобождении Красноармейска в ДНР.
Красноармейск составляет одну агломерацию с городом Димитровом. Это важнейший транспортный узел украинской армии в Донбассе. Освобождение этого района позволит выйти к западным границам ДНР и продолжать наступление в Запорожской области, чтобы позже перейти к активным наступательным действиям по всей линии соприкосновения.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Лавров прокомментировал территориальную проблему конфликта на Украине
Вчера, 11:57
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКрасноармейскДонецкая Народная РеспубликаУкраинаДональд ТрампВладимир ЗеленскийВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныPolitico
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала