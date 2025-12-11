"Игры кончились": в Киеве запаниковали из-за ультиматума Трампа

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп поставил ультиматум Владимиру Зеленскому планом урегулирования украинского конфликта, такое мнение высказал бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.

"У Трампа другая реальность, а Зеленский это никак не хочет понять. Игры кончились, сейчас он либо принимает план Трампа без условий и своих желаний, либо все забираем и отдаем России . Никакой демократии", — заявил он.

По словам эксперта, хозяин Белого дома всеми силами старается дать понять Зеленскому, что в случае отказа от плана его ждут серьезные последствия и новые условия, которые еще больше затруднят достижение мира.

"Ситуация значительно обостряется, чтобы можно было переходить к решительным действиям, если Киев вновь попытается изменить условия игры. Трамп шутить не будет", — подытожил Соскин

Вчера президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский должен реалистично смотреть на текущую ситуацию в украинском конфликте.

Во вторник издание Axios сообщило со ссылкой на украинские источники, что Соединенные Штаты оказывают давление на Владимира Зеленского, чтобы тот согласился территориальные и другие уступки в рамках мирного урегулирования украинского конфликта.

В понедельник агентство УНИАН со ссылкой на выступление Зеленского перед журналистами сообщило, что Владимир Зеленский вновь отказался идти на уступки по территориям.