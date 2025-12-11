Рейтинг@Mail.ru
"Игры кончились": в Киеве запаниковали из-за ультиматума Трампа
05:17 11.12.2025 (обновлено: 07:36 11.12.2025)
"Игры кончились": в Киеве запаниковали из-за ультиматума Трампа
"Игры кончились": в Киеве запаниковали из-за ультиматума Трампа - РИА Новости, 11.12.2025
"Игры кончились": в Киеве запаниковали из-за ультиматума Трампа
Президент США Дональд Трамп поставил ультиматум Владимиру Зеленскому планом урегулирования украинского конфликта, такое мнение высказал бывший помощник Леонида... РИА Новости, 11.12.2025
"Игры кончились": в Киеве запаниковали из-за ультиматума Трампа

Соскин: Трамп поставил ультиматум Зеленскому мирным планом по Украине

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп поставил ультиматум Владимиру Зеленскому планом урегулирования украинского конфликта, такое мнение высказал бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.
Трампа другая реальность, а Зеленский это никак не хочет понять. Игры кончились, сейчас он либо принимает план Трампа без условий и своих желаний, либо все забираем и отдаем России. Никакой демократии", — заявил он.
"Превентивный удар": в Киеве заявили о новом плане Зеленского
Вчера, 00:52
"Превентивный удар": в Киеве заявили о новом плане Зеленского
Вчера, 00:52
По словам эксперта, хозяин Белого дома всеми силами старается дать понять Зеленскому, что в случае отказа от плана его ждут серьезные последствия и новые условия, которые еще больше затруднят достижение мира.
"Ситуация значительно обостряется, чтобы можно было переходить к решительным действиям, если Киев вновь попытается изменить условия игры. Трамп шутить не будет", — подытожил Соскин.
Вчера президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский должен реалистично смотреть на текущую ситуацию в украинском конфликте.
Трамп утверждает, что без США нет мира
Вчера, 02:15
Трамп утверждает, что без США нет мира
Вчера, 02:15
Во вторник издание Axios сообщило со ссылкой на украинские источники, что Соединенные Штаты оказывают давление на Владимира Зеленского, чтобы тот согласился территориальные и другие уступки в рамках мирного урегулирования украинского конфликта.
В понедельник агентство УНИАН со ссылкой на выступление Зеленского перед журналистами сообщило, что Владимир Зеленский вновь отказался идти на уступки по территориям.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
"Ужасные условия": в Британии оценили, чем обернется мир для Киева
Вчера, 02:24
"Ужасные условия": в Британии оценили, чем обернется мир для Киева
Вчера, 02:24
 
В мире США Киев Россия Владимир Зеленский Дональд Трамп Олег Соскин
 
 
