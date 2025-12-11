https://ria.ru/20251211/ukraina-2061274592.html
"Игры кончились": в Киеве запаниковали из-за ультиматума Трампа
"Игры кончились": в Киеве запаниковали из-за ультиматума Трампа - РИА Новости, 11.12.2025
"Игры кончились": в Киеве запаниковали из-за ультиматума Трампа
Президент США Дональд Трамп поставил ультиматум Владимиру Зеленскому планом урегулирования украинского конфликта, такое мнение высказал бывший помощник Леонида... РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T05:17:00+03:00
2025-12-11T05:17:00+03:00
2025-12-11T07:36:00+03:00
2025
"Игры кончились": в Киеве запаниковали из-за ультиматума Трампа
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп поставил ультиматум Владимиру Зеленскому планом урегулирования украинского конфликта, такое мнение высказал бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.
"У Трампа
другая реальность, а Зеленский
это никак не хочет понять. Игры кончились, сейчас он либо принимает план Трампа без условий и своих желаний, либо все забираем и отдаем России
. Никакой демократии", — заявил он.
По словам эксперта, хозяин Белого дома всеми силами старается дать понять Зеленскому, что в случае отказа от плана его ждут серьезные последствия и новые условия, которые еще больше затруднят достижение мира.
"Ситуация значительно обостряется, чтобы можно было переходить к решительным действиям, если Киев
вновь попытается изменить условия игры. Трамп шутить не будет", — подытожил Соскин
.
Вчера президент США
Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский должен реалистично смотреть на текущую ситуацию в украинском конфликте.
Во вторник издание Axios сообщило со ссылкой на украинские источники, что Соединенные Штаты оказывают давление на Владимира Зеленского, чтобы тот согласился территориальные и другие уступки в рамках мирного урегулирования украинского конфликта.
В понедельник агентство УНИАН со ссылкой на выступление Зеленского перед журналистами сообщило, что Владимир Зеленский вновь отказался идти на уступки по территориям.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.