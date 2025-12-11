"Ужасные условия": в Британии оценили, чем обернется мир для Киева

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Любое мирное соглашение по итогам украинского конфликта будет включать в себя ужасные условия для Киева, пишет британская газета Telegraph.
"Любое мирное соглашение, которое положит конец войне, будет включать ужасные условия для Украины, в том числе в отношении территории, геополитических союзов Украины и, возможно, ее внешней политики", — говорится в материале.
Как признает издание, положение дел на фронте для Киева становится все хуже.
"Даже самые преданные сторонники Украины должны признать, что война находится на критическом этапе и идет плохо для Киева", — подчеркивается в материале.
На этой неделе Владимир Зеленский вновь отказался идти на уступки по территориям под предлогом, что Украина не имеет права отдавать "свои территории" ни по конституции, "ни по международному, ни по моральному праву".
Обсуждение мирного плана США
На минувшей неделе Владимир Путин принял в Кремле спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера. Стороны около пяти часов обсуждали суть американской мирной инициативы, но компромиссный вариант найти пока не удалось.
Как позднее заявил российский лидер, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил разбирать их отдельно. Он уточнил, что прошелся почти по каждому из них, "были вопросы, с которыми Москва не согласна".
В свою очередь, Зеленский в понедельник отправился в Британию, где обсудил американское предложение с премьером страны Киром Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем. Как пишут украинские издания, по итогам встречи он вновь отказался идти на уступки в вопросе территорий.
Накануне глава киевского режима заявил, что планирует в среду передать США "поправки" к их мирной инициативе.