Рейтинг@Mail.ru
"Превентивный удар": в Киеве заявили о новом плане Зеленского - РИА Новости, 11.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:52 11.12.2025 (обновлено: 01:49 11.12.2025)
https://ria.ru/20251211/ukraina-2061256669.html
"Превентивный удар": в Киеве заявили о новом плане Зеленского
"Превентивный удар": в Киеве заявили о новом плане Зеленского - РИА Новости, 11.12.2025
"Превентивный удар": в Киеве заявили о новом плане Зеленского
Владимир Зеленский заявил о готовности провести выборы на Украине, чтобы отвлечь население от недавнего коррупционного скандала с своим соратником Тимуром... РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T00:52:00+03:00
2025-12-11T01:49:00+03:00
в мире
украина
киев
сша
владимир зеленский
дональд трамп
тимур миндич
дело миндича
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/14/2049354258_0:110:3072:1838_1920x0_80_0_0_15fe08450a717f2abe4a8683f4f756a2.jpg
https://ria.ru/20251210/meloni-2061194988.html
https://ria.ru/20251210/zelenskiy-2061147395.html
https://ria.ru/20251210/zelenskiy-2061123210.html
украина
киев
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/14/2049354258_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a37e6e494a51af490cc97a50097bb0a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, сша, владимир зеленский, дональд трамп, тимур миндич, дело миндича
В мире, Украина, Киев, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Тимур Миндич, Дело Миндича
"Превентивный удар": в Киеве заявили о новом плане Зеленского

Welt: Зеленский заговорил о выборах из-за коррупционного скандала

© AP Photo / Efrem LukatskyКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский заявил о готовности провести выборы на Украине, чтобы отвлечь население от недавнего коррупционного скандала с своим соратником Тимуром Миндичем, такое мнение высказал находящийся в украинской столице корреспондент телеканала Die Welt Кристоф Ваннер.
"Можно также предположить, что могут быть внутриполитические причины, учитывая коррупционный скандал на Украине. Так что, возможно, Зеленский задумал превентивный удар", — предположил он.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони и Владимир Зеленский во время встречи в Риме. 9 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
СМИ: Мелони призвала Зеленского к "болезненным уступкам"
Вчера, 17:55
Ваннер отметил, что у Зеленского из-за крупного коррупционного скандала не самые высокие рейтинги, что может поставить под сомнение его теоретическую победу на выборах.
"Большинство (Украинцев. — Прим. Ред.), вероятно, больше не будут готовы избрать его на пост президента", — подытожил корреспондент.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
"Он готов": журналист забил тревогу из-за планов Зеленского
Вчера, 15:26
Во вторник Владимир Зеленский после заявления президента США Дональда Трампа о необходимости провести президентские выборы на Украине выразил готовность изменить ради этого законодательство.
Ранее Трамп заявил, что украинцы имеют право выбрать главу государства и сейчас для этого самое время. По его словам, власти используют военное положение как предлог, чтобы не проводить голосование. В феврале он назвал Зеленского "диктатором без выборов", заявив, что его рейтинг опустился до четырех процентов.
Глава киевского режима не раз называл проведение выборов на Украине невозможным согласно действующему законодательству. Тем временем срок его президентских полномочий истек 20 мая 2024 года, а новые выборы не проводили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
"Мир близок как никогда". В Раде сделали громкое заявление о Зеленском
Вчера, 14:42
 
В миреУкраинаКиевСШАВладимир ЗеленскийДональд ТрампТимур МиндичДело Миндича
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала