"Превентивный удар": в Киеве заявили о новом плане Зеленского

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский заявил о готовности провести выборы на Украине, чтобы отвлечь население от недавнего коррупционного скандала с своим соратником Тимуром Миндичем, такое мнение высказал находящийся в украинской столице корреспондент телеканала Die Welt Кристоф Ваннер.

"Можно также предположить, что могут быть внутриполитические причины, учитывая коррупционный скандал на Украине . Так что, возможно, Зеленский задумал превентивный удар", — предположил он.

Ваннер отметил, что у Зеленского из-за крупного коррупционного скандала не самые высокие рейтинги, что может поставить под сомнение его теоретическую победу на выборах.

"Большинство (Украинцев. — Прим. Ред.), вероятно, больше не будут готовы избрать его на пост президента", — подытожил корреспондент.

Во вторник Владимир Зеленский после заявления президента США Дональда Трампа о необходимости провести президентские выборы на Украине выразил готовность изменить ради этого законодательство.

Ранее Трамп заявил, что украинцы имеют право выбрать главу государства и сейчас для этого самое время. По его словам, власти используют военное положение как предлог, чтобы не проводить голосование. В феврале он назвал Зеленского "диктатором без выборов", заявив, что его рейтинг опустился до четырех процентов.