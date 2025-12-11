https://ria.ru/20251211/ukraina-2061256669.html
"Превентивный удар": в Киеве заявили о новом плане Зеленского
Владимир Зеленский заявил о готовности провести выборы на Украине, чтобы отвлечь население от недавнего коррупционного скандала с своим соратником Тимуром... РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T00:52:00+03:00
2025-12-11T00:52:00+03:00
2025-12-11T01:49:00+03:00
"Превентивный удар": в Киеве заявили о новом плане Зеленского
Welt: Зеленский заговорил о выборах из-за коррупционного скандала
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости.
Владимир Зеленский заявил о готовности провести выборы на Украине, чтобы отвлечь население от недавнего коррупционного скандала с своим соратником Тимуром Миндичем, такое мнение высказал
находящийся в украинской столице корреспондент телеканала Die Welt Кристоф Ваннер.
"Можно также предположить, что могут быть внутриполитические причины, учитывая коррупционный скандал на Украине
. Так что, возможно, Зеленский
задумал превентивный удар", — предположил он.
Ваннер отметил, что у Зеленского из-за крупного коррупционного скандала не самые высокие рейтинги, что может поставить под сомнение его теоретическую победу на выборах.
"Большинство (Украинцев. — Прим. Ред.), вероятно, больше не будут готовы избрать его на пост президента", — подытожил корреспондент.
Во вторник Владимир Зеленский после заявления президента США Дональда Трампа
о необходимости провести президентские выборы на Украине выразил готовность изменить ради этого законодательство.
Ранее Трамп заявил, что украинцы имеют право выбрать главу государства и сейчас для этого самое время. По его словам, власти используют военное положение как предлог, чтобы не проводить голосование. В феврале он назвал Зеленского "диктатором без выборов", заявив, что его рейтинг опустился до четырех процентов.
Глава киевского режима не раз называл проведение выборов на Украине невозможным согласно действующему законодательству. Тем временем срок его президентских полномочий истек 20 мая 2024 года, а новые выборы не проводили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию.