Таиланд нанес повторный удар с истребителей F-16 по Камбодже, пишут СМИ

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Вооруженные силы Таиланда сбросили еще две бомбы с помощью истребителей F-16 на казино, находящееся на границе таиландской провинции Трат, сообщает тайский новостной сайт Вооруженные силы Таиланда сбросили еще две бомбы с помощью истребителей F-16 на казино, находящееся на границе таиландской провинции Трат, сообщает тайский новостной сайт Khaosod English

"Согласно сообщениям Вооруженных сил Таиланда , истребители F-1 6 нанесли авиаудар, сбросив еще две бомбы на здание казино, находящееся на линии фронта на границе провинции Трат", - говорится в сообщении издания.

Ранее тайский новостной сайт Khaosod English сообщал, что Военно-морские силы Таиланда подвергли казино в Бан Тха Сен на границе таиландской провинции Трат обстрелу за "вторжение на территорию Таиланда" после того, как войска Камбоджи развернули там танки.

По последним данным, в ходе пограничных столкновений Таиланд потерял трех мирных жителей и девять военнослужащих, более 120 человек получили ранения. В свою очередь власти Камбоджи сообщали о гибели 11 гражданских лиц, включая младенца, и 74 пострадавших. Из-за боевых действий были эвакуированы около 400 тысяч жителей приграничных провинций Таиланда, в Камбодже свои дома вынужденно покинули более 190 тысяч человек.

Эскалация боевых действий в пограничных районах Таиланда и Камбоджи произошла на минувших выходных. Стороны обменялись обвинениями в нарушении перемирия, а тайская сторона провела атаку ВВС по военным объектам.

Министр обороны Таиланда Наттхапхон Накпханит 19 ноября отдал приказ о полной боеготовности войск на границе с Камбоджей на фоне начала временной демаркации границы на спорных участках, в результате которой 200 камбоджийских семей, живущих на таиландской территории, будут вынуждены ее покинуть.

Седьмого декабря армия Таиланда дала указание жителям граничащих с Камбоджей районов четырех провинций эвакуироваться в убежища из-за опасности эскалации столкновений. Новостной портал Khaosod написал, что камбоджийские солдаты открыли огонь по сотрудникам службы безопасности королевства, что привело к столкновению, в результате которого двое тайских солдат получили ранения. В свою очередь камбоджийское издание Khmer Times опровергло эти сведения, уточнив, что это тайские войска открыли огонь по камбоджийским силам на границе.