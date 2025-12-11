Участники программы "Герои Ставрополья" будут дипломированными управленцами

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. В четверг участники краевой кадровой программы "Герои Ставрополья" – ветераны и участники СВО – представят выпускные проекты и станут дипломированными управленцами, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.
"Это самый важный шаг большого пути, который мы прошли вместе. Рассчитываю, что и дальше мы останемся в одной команде", – написал Владимиров в своем канале в мессенджере Мах.
Он добавил, что защита проектов проходит в Ставропольском филиале РАНХиГС в открытом формате.
"Это хорошая возможность рассказать об инициативах, которые могут стать частью реальных изменений в муниципалитетах и краевых ведомствах. Все работы посвящены значимым для нашего региона направлениям: развитию медицины и образования, поддержке молодежи и предпринимательства, улучшению туристической инфраструктуры и благоустройству территорий. Всем выпускникам желаю успешной защиты!" – отметил глава региона.
Владимиров напомнил, что программа "Герои Ставрополья" была запущена в начале этого года как продолжение президентского проекта "Время героев".
"Видим, что она востребована как новая точка опоры для тех, кто уже проявил себя на поле службы и теперь готов помогать родному краю расти. Всех участников программы жду в управленческой команде Ставрополья. Сильные, мотивированные и неравнодушные люди – это самый ценный кадровый ресурс. А в следующем году обязательно продолжим переобучение наших защитников. О старте второго набора в программу "Герои Ставрополья" сообщу", – написал Владимиров.
Как отметили в пресс-службе регионального правительства, на Ставрополье в поддержку участников СВО и членов их семей работают и краевые госпрограммы и регпроекты. В ноябре на заседании правительства Ставрополья приняли актуальные корректировки в краевой бюджет. Ранее Владимиров рассказал, что дополнительные поступления в казну региона составят 2,2 миллиарда рублей. Средства краевого резервного фонда будут направлены на реализацию приоритетных направлений региона, среди которых поддержка участников СВО и их близких, расширение мер соцподдержки для льготников разных категорий.
