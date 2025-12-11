Рейтинг@Mail.ru
Участники программы "Герои Ставрополья" будут дипломированными управленцами - РИА Новости, 11.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ставропольский край - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
Ставропольский край
 
12:39 11.12.2025
https://ria.ru/20251211/uchastnik-2061341713.html
Участники программы "Герои Ставрополья" будут дипломированными управленцами
Участники программы "Герои Ставрополья" будут дипломированными управленцами - РИА Новости, 11.12.2025
Участники программы "Герои Ставрополья" будут дипломированными управленцами
В четверг участники краевой кадровой программы "Герои Ставрополья" – ветераны и участники СВО – представят выпускные проекты и станут дипломированными... РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T12:39:00+03:00
2025-12-11T12:39:00+03:00
ставропольский край
владимир владимиров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061340552_0:46:1280:766_1920x0_80_0_0_fb544e58a212d8dc1ef206e0288265bc.jpg
https://ria.ru/20251210/vladimirov-2061158922.html
https://ria.ru/20251203/vladimirov-2059543078.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061340552_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_dd8057880875fee301d943dc10d250b5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир владимиров
Ставропольский край, Владимир Владимиров
Участники программы "Герои Ставрополья" будут дипломированными управленцами

Участники кадровой программы "Герои Ставрополья" представят выпускные проекты

© Фото : Владимир Владимиров/MaxУчастники программы "Герои Ставрополья" будут дипломированными управленцами
Участники программы Герои Ставрополья будут дипломированными управленцами - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© Фото : Владимир Владимиров/Max
Участники программы "Герои Ставрополья" будут дипломированными управленцами
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. В четверг участники краевой кадровой программы "Герои Ставрополья" – ветераны и участники СВО – представят выпускные проекты и станут дипломированными управленцами, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.
"Это самый важный шаг большого пути, который мы прошли вместе. Рассчитываю, что и дальше мы останемся в одной команде", – написал Владимиров в своем канале в мессенджере Мах.
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Владимир Владимиров: мы делаем ставку на развитие ключевых отраслей
10 декабря, 15:59
Он добавил, что защита проектов проходит в Ставропольском филиале РАНХиГС в открытом формате.
"Это хорошая возможность рассказать об инициативах, которые могут стать частью реальных изменений в муниципалитетах и краевых ведомствах. Все работы посвящены значимым для нашего региона направлениям: развитию медицины и образования, поддержке молодежи и предпринимательства, улучшению туристической инфраструктуры и благоустройству территорий. Всем выпускникам желаю успешной защиты!" – отметил глава региона.
Владимиров напомнил, что программа "Герои Ставрополья" была запущена в начале этого года как продолжение президентского проекта "Время героев".
"Видим, что она востребована как новая точка опоры для тех, кто уже проявил себя на поле службы и теперь готов помогать родному краю расти. Всех участников программы жду в управленческой команде Ставрополья. Сильные, мотивированные и неравнодушные люди – это самый ценный кадровый ресурс. А в следующем году обязательно продолжим переобучение наших защитников. О старте второго набора в программу "Герои Ставрополья" сообщу", – написал Владимиров.
Как отметили в пресс-службе регионального правительства, на Ставрополье в поддержку участников СВО и членов их семей работают и краевые госпрограммы и регпроекты. В ноябре на заседании правительства Ставрополья приняли актуальные корректировки в краевой бюджет. Ранее Владимиров рассказал, что дополнительные поступления в казну региона составят 2,2 миллиарда рублей. Средства краевого резервного фонда будут направлены на реализацию приоритетных направлений региона, среди которых поддержка участников СВО и их близких, расширение мер соцподдержки для льготников разных категорий.
Владимир Владимиров - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Владимиров рассказал о поддержке участников СВО из Ставрополья
3 декабря, 15:58
 
Ставропольский крайВладимир Владимиров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала