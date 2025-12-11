https://ria.ru/20251211/tver-2061393329.html
В Твери спасли козу, провалившуюся в водосточную яму под мостом
В Твери спасли козу, провалившуюся в водосточную яму под мостом - РИА Новости, 11.12.2025
В Твери спасли козу, провалившуюся в водосточную яму под мостом
Сотрудники МЧС спасли козу, провалившуюся в водосточную яму под мостом в Твери, сообщило в четверг ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T15:09:00+03:00
хорошие новости
происшествия
тверь
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
тверь
В Твери спасли козу, провалившуюся в водосточную яму под мостом
