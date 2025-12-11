Рейтинг@Mail.ru
В Твери спасли козу, провалившуюся в водосточную яму под мостом
Хорошие новости
 
15:09 11.12.2025
В Твери спасли козу, провалившуюся в водосточную яму под мостом
В Твери спасли козу, провалившуюся в водосточную яму под мостом - РИА Новости, 11.12.2025
В Твери спасли козу, провалившуюся в водосточную яму под мостом
Сотрудники МЧС спасли козу, провалившуюся в водосточную яму под мостом в Твери, сообщило в четверг ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 11.12.2025
тверь
происшествия, тверь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Твери спасли козу, провалившуюся в водосточную яму под мостом

РЯЗАНЬ, 11 дек - РИА Новости. Сотрудники МЧС спасли козу, провалившуюся в водосточную яму под мостом в Твери, сообщило в четверг ГУ МЧС по региону.
"Вчера огнеборцы 72-й ПСЧ и специалисты аварийно-спасательной службы региона выезжали на весьма необычный вызов. Под Восточным мостом прохожие заметили козу, которая провалилась в водосточную яму и не могла выбраться самостоятельно", - говорится в Telegram-канале ГУ МЧС.
Отмечается, что специалисты аккуратно освободили испуганное животное и подняли его наверх.
"К счастью, всё закончилось благополучно — коза здорова и даже сфотографировалась со своими спасителями", - подчеркивают в ведомстве.
