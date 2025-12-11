Рейтинг@Mail.ru
14:10 11.12.2025
В Турции экс-супруга Кавалли требует от клиники компенсацию ущерба
В Турции экс-супруга Кавалли требует от клиники компенсацию ущерба
Экс-супруга итальянского модельера Роберто Кавалли Эва судится с частной больницей в турецком Бодруме и требует компенсации ущерба в размере 42 миллионов лир (1 РИА Новости, 11.12.2025
в мире, бодрум, италия, турция, синди кроуфорд
В мире, Бодрум, Италия, Турция, Синди Кроуфорд
РИА Новости: экс-супруга Кавалли Эва требует от клиники $1 млн за халатность

СТАМБУЛ, 11 дек – РИА Новости, Заман Рамазанов. Экс-супруга итальянского модельера Роберто Кавалли Эва судится с частной больницей в турецком Бодруме и требует компенсации ущерба в размере 42 миллионов лир (1 миллион долларов) за врачебную халатность и поздно оказанную помощь, сообщил РИА Новости адвокат, представляющий ее интересы, Джандаш Гюрол.
"Иск подан Эвой Кавалли против частной больницы в Бодруме. Суд уже провел несколько заседаний", - рассказал Гюрол.
Поводом для иска стала процедура, проведенная летом 2023 года. Обратившаяся в "детокс-центр" Кавалли почувствовала недомогание во время процедуры и пыталась вызвать помощь, нажимая многократно на кнопку экстренного вызова, однако никто не пришел. Женщина с трудом дошла до медиков, но потеряла сознание и упала.
Кавалли была госпитализирована в частную клинику, где, как утверждает женщина, врачи медлили с оказанием помощи, в общей сложности задержка составила 35 часов. У Кавалли был диагностирован разрыв кишечника. В это время она испытывала сильную боль и страдала от высокой температуры.
Врачи провели операцию, но после возвращения в Италию Кавалли пришлось лечь под нож хирурга еще два раза, у женщины серьезные проблемы со здоровьем.
"Иск подан именно против частной клиники, врачи которой проявили халатность. Кавалли требует компенсацию в размере 42 миллионов лир, а также моральную компенсацию, речь идет о крупной сумме. От клиники мы не получили какой-либо положительной реакции", - отметил адвокат.
В качестве свидетелей в процессе участвуют певец Андреа Бочелли, модель Синди Кроуфорд и другие знаменитости – они прислали свои показания в письменном виде, подтвердив, что истица испытывала после медицинских процедур в Бодруме сильные боли и недомогание, отметил Гюрол.
Эва Дюрингер Кавалли состояла в браке с Роберто с 1980 по 2010 годы. Модельер скончался в Италии в 2024 году.
