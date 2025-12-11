Каждый третий российский турист боится остаться без связи, показал опрос

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Каждый третий российский турист боится остаться без связи во время путешествия, это может быть особенно неприятно, когда речь идет о поездках за границу, говорится в совместном исследовании "Лаборатории Касперского" и сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов "Островок", которое есть у РИА Новости.

"Каждый третий опрошенный в России путешественник (33%) боится остаться без связи во время поездки. Это может создать множество неудобств - например, человек не сможет связаться с близкими в экстренной ситуации или воспользоваться интернетом, чтобы зайти в важный сервис. Более критичным вопрос доступа к сети может оказаться во время зарубежных поездок", - отмечается в исследовании, в котором приняла участие 1 тысяча россиян.

Чтобы оставаться на связи за рубежом, чаще всего туристы пользуются мобильной связью. Отмечается, что большинство предпочитают сим-карты. Так, 47% из таких покупают сим-карты местных операторов, еще 37% подключают роуминг на домашней сим-карте, а 12% используют виртуальную eSIM.

Кроме того, 59% россиян за границей подключаются и к публичным точкам Wi-Fi.

"На предстоящие новогодние праздники на заграничные направления приходится каждое пятое бронирование, совершенное российскими туристами. В прошлом году доля была ниже и насчитывала 18%", - отметила управляющий директор сервиса "Островок" Ирина Козлова.