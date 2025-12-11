https://ria.ru/20251211/turist-2061286460.html
Каждый третий российский турист боится остаться без связи, показал опрос
Каждый третий российский турист боится остаться без связи, показал опрос - РИА Новости, 11.12.2025
Каждый третий российский турист боится остаться без связи, показал опрос
Каждый третий российский турист боится остаться без связи во время путешествия, это может быть особенно неприятно, когда речь идет о поездках за границу,... РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T08:48:00+03:00
2025-12-11T08:48:00+03:00
2025-12-11T08:48:00+03:00
туризм
россия
белоруссия
грузия
новый год
новости - туризм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1a/1985722643_0:295:3072:2023_1920x0_80_0_0_110c1d4e4704e77a90264b8617a57613.jpg
https://ria.ru/20251206/rossiya-2060331908.html
https://ria.ru/20250615/turizm-2022906767.html
россия
белоруссия
грузия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1a/1985722643_130:0:2861:2048_1920x0_80_0_0_505d7355380d0de16a20553f774c5c18.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белоруссия, грузия, новый год, новости - туризм
Туризм, Россия, Белоруссия, Грузия, Новый год, Новости - Туризм
Каждый третий российский турист боится остаться без связи, показал опрос
Kaspersky: каждый третий россиянин боится остаться без связи за границей
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Каждый третий российский турист боится остаться без связи во время путешествия, это может быть особенно неприятно, когда речь идет о поездках за границу, говорится в совместном исследовании "Лаборатории Касперского" и сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов "Островок", которое есть у РИА Новости.
"Каждый третий опрошенный в России
путешественник (33%) боится остаться без связи во время поездки. Это может создать множество неудобств - например, человек не сможет связаться с близкими в экстренной ситуации или воспользоваться интернетом, чтобы зайти в важный сервис. Более критичным вопрос доступа к сети может оказаться во время зарубежных поездок", - отмечается в исследовании, в котором приняла участие 1 тысяча россиян.
Чтобы оставаться на связи за рубежом, чаще всего туристы пользуются мобильной связью. Отмечается, что большинство предпочитают сим-карты. Так, 47% из таких покупают сим-карты местных операторов, еще 37% подключают роуминг на домашней сим-карте, а 12% используют виртуальную eSIM.
Кроме того, 59% россиян за границей подключаются и к публичным точкам Wi-Fi.
"На предстоящие новогодние праздники на заграничные направления приходится каждое пятое бронирование, совершенное российскими туристами. В прошлом году доля была ниже и насчитывала 18%", - отметила управляющий директор сервиса "Островок" Ирина Козлова.
По ее словам, больше половины поездок приходится на ближнее зарубежье - Белоруссию, Грузию, Казахстан, Узбекистан.