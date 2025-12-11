Рейтинг@Mail.ru
Каждый третий российский турист боится остаться без связи, показал опрос - РИА Новости, 11.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
08:48 11.12.2025
https://ria.ru/20251211/turist-2061286460.html
Каждый третий российский турист боится остаться без связи, показал опрос
Каждый третий российский турист боится остаться без связи, показал опрос - РИА Новости, 11.12.2025
Каждый третий российский турист боится остаться без связи, показал опрос
Каждый третий российский турист боится остаться без связи во время путешествия, это может быть особенно неприятно, когда речь идет о поездках за границу,... РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T08:48:00+03:00
2025-12-11T08:48:00+03:00
туризм
россия
белоруссия
грузия
новый год
новости - туризм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1a/1985722643_0:295:3072:2023_1920x0_80_0_0_110c1d4e4704e77a90264b8617a57613.jpg
https://ria.ru/20251206/rossiya-2060331908.html
https://ria.ru/20250615/turizm-2022906767.html
россия
белоруссия
грузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1a/1985722643_130:0:2861:2048_1920x0_80_0_0_505d7355380d0de16a20553f774c5c18.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, белоруссия, грузия, новый год, новости - туризм
Туризм, Россия, Белоруссия, Грузия, Новый год, Новости - Туризм
Каждый третий российский турист боится остаться без связи, показал опрос

Kaspersky: каждый третий россиянин боится остаться без связи за границей

© iStock.com / mihailomilovanovicДевушка со смартфоном
Девушка со смартфоном - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© iStock.com / mihailomilovanovic
Девушка со смартфоном. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Каждый третий российский турист боится остаться без связи во время путешествия, это может быть особенно неприятно, когда речь идет о поездках за границу, говорится в совместном исследовании "Лаборатории Касперского" и сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов "Островок", которое есть у РИА Новости.
"Каждый третий опрошенный в России путешественник (33%) боится остаться без связи во время поездки. Это может создать множество неудобств - например, человек не сможет связаться с близкими в экстренной ситуации или воспользоваться интернетом, чтобы зайти в важный сервис. Более критичным вопрос доступа к сети может оказаться во время зарубежных поездок", - отмечается в исследовании, в котором приняла участие 1 тысяча россиян.
Предновогодняя Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
Опрос показал, как россияне планируют провести новогодние каникулы
6 декабря, 18:03
Чтобы оставаться на связи за рубежом, чаще всего туристы пользуются мобильной связью. Отмечается, что большинство предпочитают сим-карты. Так, 47% из таких покупают сим-карты местных операторов, еще 37% подключают роуминг на домашней сим-карте, а 12% используют виртуальную eSIM.
Кроме того, 59% россиян за границей подключаются и к публичным точкам Wi-Fi.
"На предстоящие новогодние праздники на заграничные направления приходится каждое пятое бронирование, совершенное российскими туристами. В прошлом году доля была ниже и насчитывала 18%", - отметила управляющий директор сервиса "Островок" Ирина Козлова.
По ее словам, больше половины поездок приходится на ближнее зарубежье - Белоруссию, Грузию, Казахстан, Узбекистан.
Пассажир в международном терминале аэропорта Толмачево в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
Эксперты подсказали россиянам, как защититься от аферистов в путешествии
15 июня, 07:21
 
ТуризмРоссияБелоруссияГрузияНовый годНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала