После крупного пожара в ТЦ в Улан-Удэ завели уголовное дело
08:05 11.12.2025
После крупного пожара в ТЦ в Улан-Удэ завели уголовное дело
После крупного пожара в ТЦ в Улан-Удэ завели уголовное дело - РИА Новости, 11.12.2025
После крупного пожара в ТЦ в Улан-Удэ завели уголовное дело
Уголовное дело о неосторожном обращении с огнем завели после крупного пожара в ТЦ "Баянгол" в Улан-Удэ, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального СУСК... РИА Новости, 11.12.2025
происшествия, россия, улан-удэ, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Улан-Удэ, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
После крупного пожара в ТЦ в Улан-Удэ завели уголовное дело

По факту пожара в ТЦ «Баянгол» в Улан-Удэ завели уголовное дело

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
УЛАН-УДЭ, 11 дек - РИА Новости. Уголовное дело о неосторожном обращении с огнем завели после крупного пожара в ТЦ "Баянгол" в Улан-Удэ, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального СУСК РФ.
"По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело органом дознания", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что дело заведено по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 168 (уничтожение или повреждение чужого имущества в крупном размере, совершенные путем неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности).
Сообщение о пожаре в ТЦ "Баянгол" в Улан-Удэ поступило в МЧС России в среду. Самостоятельно из здания эвакуировались 50 человек, пятеро обратились за медпомощью. Трое пострадавших госпитализированы. Как сообщали РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ, площадь пожара составляла около 1 тысячи "квадратов". В четверг пожар был полностью ликвидирован.
Крупные пожары в торговых центрах в России в 2022-2025 годах
ПроисшествияРоссияУлан-УдэМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
