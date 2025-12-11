После крупного пожара в ТЦ в Улан-Удэ завели уголовное дело

УЛАН-УДЭ, 11 дек - РИА Новости. Уголовное дело о неосторожном обращении с огнем завели после крупного пожара в ТЦ "Баянгол" в Улан-Удэ, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального СУСК РФ.

"По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело органом дознания", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что дело заведено по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 168 (уничтожение или повреждение чужого имущества в крупном размере, совершенные путем неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности).