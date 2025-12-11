ЦБ оценил идею допуска неквалифицированных инвесторов к рынку криптовалют

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Перспектива допуска неквалифицированных инвесторов к рынку криптовалют требует максимальной аккуратности, заявил в интервью РИА Новости первый заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин.

Криптовалюты в настоящее время используются не только как инвестиция, но и как средство трансграничных платежей. Это очень важный момент, который нельзя не учитывать, отметил он.

"Нам, конечно, хочется максимально оградить российского розничного инвестора от операций с таким рискованным активом. С другой стороны, мы понимаем, что в сложившихся обстоятельствах в ряде случаев провести какие-то международные платежи можно только с использованием криптовалюты. Поэтому дискуссия продолжается", - сказал он.

"Если же будет принято решение при определенных условиях допустить до этого и "неквалов", значит, круг тех, кто сможет проводить операции с криптой, расширится. И здесь надо быть максимально аккуратными. В частности, для таких инвесторов может быть установлен доступ только к наиболее ликвидным инструментам", - сказал он.

ЦБ РФ в середине марта направил для обсуждения в правительство предложения о регулировании инвестиций в криптовалюты. Для этого изначально планировалось установить специальный экспериментальный правовой режим (ЭПР) сроком на три года, но впоследствии регулятор отказался от проведения эксперимента в пользу прямого регулирования рынка криптовалют в России