ЦБ оценил идею допуска неквалифицированных инвесторов к рынку криптовалют - РИА Новости, 11.12.2025
08:59 11.12.2025
ЦБ оценил идею допуска неквалифицированных инвесторов к рынку криптовалют
ЦБ оценил идею допуска неквалифицированных инвесторов к рынку криптовалют - РИА Новости, 11.12.2025
ЦБ оценил идею допуска неквалифицированных инвесторов к рынку криптовалют
Перспектива допуска неквалифицированных инвесторов к рынку криптовалют требует максимальной аккуратности, заявил в интервью РИА Новости первый заместитель... РИА Новости, 11.12.2025
экономика
россия
владимир чистюхин
центральный банк рф (цб рф)
россия
экономика, россия, владимир чистюхин, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Владимир Чистюхин, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ оценил идею допуска неквалифицированных инвесторов к рынку криптовалют

ЦБ: допуск неквалифицированных инвесторов к криптовалютам требует аккуратности

Флаг на здании Центрального банка России
Флаг на здании Центрального банка России
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Флаг на здании Центрального банка России . Архивное фото
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Перспектива допуска неквалифицированных инвесторов к рынку криптовалют требует максимальной аккуратности, заявил в интервью РИА Новости первый заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин.
Криптовалюты в настоящее время используются не только как инвестиция, но и как средство трансграничных платежей. Это очень важный момент, который нельзя не учитывать, отметил он.
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
ЦБ допустит банки к работе с криптовалютами
9 октября, 15:42
"Нам, конечно, хочется максимально оградить российского розничного инвестора от операций с таким рискованным активом. С другой стороны, мы понимаем, что в сложившихся обстоятельствах в ряде случаев провести какие-то международные платежи можно только с использованием криптовалюты. Поэтому дискуссия продолжается", - сказал он.
"Если же будет принято решение при определенных условиях допустить до этого и "неквалов", значит, круг тех, кто сможет проводить операции с криптой, расширится. И здесь надо быть максимально аккуратными. В частности, для таких инвесторов может быть установлен доступ только к наиболее ликвидным инструментам", - сказал он.
ЦБ РФ в середине марта направил для обсуждения в правительство предложения о регулировании инвестиций в криптовалюты. Для этого изначально планировалось установить специальный экспериментальный правовой режим (ЭПР) сроком на три года, но впоследствии регулятор отказался от проведения эксперимента в пользу прямого регулирования рынка криптовалют в России.
Первоначально ЦБ предложил создать отдельную категорию инвесторов – суперквалифицированных – и разрешить инвестировать в криптовалюты только им. После серии обсуждений ЦБ отошел от этой идеи и согласился допустить на этот рынок квалифицированных инвесторов при условии, что они пройдут определенное тестирование.
Флаг на здании Центрального банка России - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
В ЦБ высказались о законодательстве об инвестировании в криптовалюты
9 октября, 11:29
 
ЭкономикаРоссияВладимир ЧистюхинЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
Заголовок открываемого материала