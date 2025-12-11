Рейтинг@Mail.ru
В ЦБ рассказали о предложениях по регулированию рынка криптовалют - РИА Новости, 11.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:42 11.12.2025
https://ria.ru/20251211/tsb-2061285758.html
В ЦБ рассказали о предложениях по регулированию рынка криптовалют
В ЦБ рассказали о предложениях по регулированию рынка криптовалют - РИА Новости, 11.12.2025
В ЦБ рассказали о предложениях по регулированию рынка криптовалют
Предложения Банка России по изменению законодательства в части регулирования рынка криптовалют предусматривают несколько переходных периодов, рассказал в... РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T08:42:00+03:00
2025-12-11T08:42:00+03:00
экономика
россия
владимир чистюхин
центральный банк рф (цб рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021367465_0:0:2912:1638_1920x0_80_0_0_34fcdefdbdfac891c3e61d6f351bf029.jpg
https://ria.ru/20251123/moshenniki-2056872407.html
https://ria.ru/20251117/vsu-2055389668.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021367465_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_52a8ee48dfacfbaaac497e0d425b905b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, владимир чистюхин, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Владимир Чистюхин, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
В ЦБ рассказали о предложениях по регулированию рынка криптовалют

Предложения ЦБ по рынку криптовалют предусматривают переходные периоды

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкВид на здание Банка России
Вид на здание Банка России - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Вид на здание Банка России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Предложения Банка России по изменению законодательства в части регулирования рынка криптовалют предусматривают несколько переходных периодов, рассказал в интервью РИА Новости первый заместитель председателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин.
"Мы готовим предложения по изменению законодательства, которые в том числе предусматривают несколько переходных периодов, чтобы все участники имели достаточно времени выйти из "серой" зоны в легальную плоскость и нормально работать", - сказал он, комментируя предложения ЦБ о регулировании инвестиций в криптовалюты.
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
МВД рассказало, как мошенники заставляют жертв инвестировать в криптовалюту
23 ноября, 02:35
"В весеннюю сессию 2026 года можно было бы принять этот закон, чтобы он вступил в силу до конца 2026 года. Предполагается, что ответственность за нелегальные операции наступит с середины 2027 года", - добавил он.
ЦБ РФ в середине марта направил для обсуждения в правительство предложения о регулировании инвестиций в криптовалюты. Для этого изначально планировалось установить специальный экспериментальный правовой режим (ЭПР) сроком на три года, но впоследствии регулятор отказался от проведения эксперимента в пользу прямого регулирования рынка криптовалют в России.
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Жителя Тульской области задержали за перевод ВСУ криптовалюты
17 ноября, 09:59
 
ЭкономикаРоссияВладимир ЧистюхинЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала