В ЦБ рассказали о предложениях по регулированию рынка криптовалют

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Предложения Банка России по изменению законодательства в части регулирования рынка криптовалют предусматривают несколько переходных периодов, рассказал в интервью РИА Новости первый заместитель председателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин.

"В весеннюю сессию 2026 года можно было бы принять этот закон, чтобы он вступил в силу до конца 2026 года. Предполагается, что ответственность за нелегальные операции наступит с середины 2027 года", - добавил он.