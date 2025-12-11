Рейтинг@Mail.ru
08:25 11.12.2025
В России есть инфраструктура для работы с криптовалютой, заявили в ЦБ
экономика
россия
владимир чистюхин
центральный банк рф (цб рф)
россия
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
экономика, россия, владимир чистюхин, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Владимир Чистюхин, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкФлаг на здании Центрального банка России
Флаг на здании Центрального банка России . Архивное фото
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Вся необходимая инфраструктура для работы с криптовалютой в России уже есть, операции с ней будут совершаться в основном через действующих участников рынка на базе существующих лицензий; также ЦБ обдумает введение отдельной категории криптообменников и их лицензирование, заявил в интервью РИА Новости первый заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин.
"Сейчас мы обсуждаем с министерством финансов, Федеральной службой по финансовому мониторингу, другими ведомствами наши предложения и нужно ли их корректировать", - сказал он, комментируя предложения ЦБ РФ о регулировании инвестиций в криптовалюты.
МВД рассказало, как мошенники заставляют жертв инвестировать в криптовалюту
23 ноября, 02:35
ЦБ в середине марта направил эти предложения в правительство. Для регулирования инвестиций в криптовалюты изначально планировалось установить специальный экспериментальный правовой режим (ЭПР) сроком на три года. Но впоследствии регулятор отказался от проведения эксперимента в пользу прямого регулирования рынка криптовалют в России.
"К чему мы шаг за шагом приходим? Во-первых, нужно будет вносить изменения в законы: о цифровых финансовых активах, о рынке ценных бумаг, в банковское законодательство. Предполагается, что операции с криптовалютой будут совершаться в основном через действующих участников рынка на базе существующих лицензий. Мы считаем, что у нас есть вся необходимая инфраструктура для работы с криптовалютой. Надо подумать, введем ли мы отдельную категорию криптообменников. Только у них, возможно, пойдет речь о новой лицензии, но это надо обсуждать", - рассказал Чистюхин.
В двух регионах возобновили запрет майнинга криптовалют
15 ноября, 00:03
"Во-вторых, для нас принципиально важным является "обелить" данный сектор, сделать его регулируемым. Для этого необходимо не только создать правила, как и через кого проходят операции с криптовалютой, но и установить жесткие ограничения и запреты. Все, что будет проходить вне этого контура, будет считаться нелегальной деятельностью", - продолжил он.
По словам первого зампреда ЦБ, нужно также учитывать, что к вопросу регулирования криптовалют приковано серьезное международное внимание, в первую очередь - FATF (группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег).
"А с учетом того, насколько скрупулезно они смотрят наши правила, нужно как можно быстрее принимать регулирование. Поэтому мы отказались проводить эксперимент: у нас физически не остается времени на то, чтобы сначала его провести, а потом еще несколько лет анализировать и запускать что-то постоянное", - пояснил он.
Правительство введет уголовную ответственность за незаконный майнинг
8 декабря, 17:34
 
Экономика Россия Владимир Чистюхин Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
