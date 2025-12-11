Рейтинг@Mail.ru
23:38 11.12.2025
Белый дом рассказал, почему Трампа выбрали президентом
в мире, пенсильвания, дональд трамп, сша, каролин левитт
Белый дом рассказал, почему Трампа выбрали президентом

Белый дом считает, что Трампа избрали президентом за его способности бизнесмена

© AP Photo / Jacquelyn MartinДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 11 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт выразила уверенность, что президент США Дональд Трамп получил поддержку американских избирателей не в последнюю очередь благодаря своим способностям бизнесмена.
"Вы считаете, люди в том помещении в Пенсильвании, к которым обращался президент, не знают, что он миллиардер? Думаю, это общеизвестный факт. И, более того, это одна из многих причин, по которой они вновь избрали его на этот пост, потому что он бизнесмен, который понимает экономику и знает, как её исправить", - сказала Левитт журналистам, отвечая на вопрос о том, правильно ли это, что президент, будучи миллиардером, говорит родителям, что им стоит покупать своим детям только две или три куклы.
Джаред Кушнер - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Фирма зятя Трампа участвует в предложении по покупке Warner Bros., сообщили СМИ
9 декабря, 08:37
Во время своего выступления в штате Пенсильвания на этой неделе Трамп сказал своей аудитории, что они могли бы обойтись без некоторых товаров, заявив, что их дочерям не нужно "37 кукол" и что можно обойтись двумя или тремя.
Согласно недавнему опросу исследовательского центра NORC и агентства Ассошиэйтед Пресс, поддержка Трампа в вопросах управления экономикой и иммиграции достигла минимума с марта. Ранее опрос журнала Economist и компании YouGov выявил, что падение рейтинга Трампа стало самым серьезным среди последних лидеров США.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
Рейтинг Трампа обновил антирекорд за его второй срок
29 ноября, 23:47
 
В миреПенсильванияДональд ТрампСШАКаролин Левитт
 
 
