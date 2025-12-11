Белый дом рассказал, почему Трампа выбрали президентом

ВАШИНГТОН, 11 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт выразила уверенность, что президент США Дональд Трамп получил поддержку американских избирателей не в последнюю очередь благодаря своим способностям бизнесмена.
"Вы считаете, люди в том помещении в Пенсильвании, к которым обращался президент, не знают, что он миллиардер? Думаю, это общеизвестный факт. И, более того, это одна из многих причин, по которой они вновь избрали его на этот пост, потому что он бизнесмен, который понимает экономику и знает, как её исправить", - сказала Левитт журналистам, отвечая на вопрос о том, правильно ли это, что президент, будучи миллиардером, говорит родителям, что им стоит покупать своим детям только две или три куклы.
Во время своего выступления в штате Пенсильвания на этой неделе Трамп сказал своей аудитории, что они могли бы обойтись без некоторых товаров, заявив, что их дочерям не нужно "37 кукол" и что можно обойтись двумя или тремя.
Согласно недавнему опросу исследовательского центра NORC и агентства Ассошиэйтед Пресс, поддержка Трампа в вопросах управления экономикой и иммиграции достигла минимума с марта. Ранее опрос журнала Economist и компании YouGov выявил, что падение рейтинга Трампа стало самым серьезным среди последних лидеров США.
