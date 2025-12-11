Белый дом объяснил синяк на руке Трампа большим количеством рукопожатий

ВАШИНГТОН, 11 дек - РИА Новости. Рабочий кабинет президента США Дональда Трампа по числу посетителей напоминает вокзал, он пожимает руки не переставая, от этого на его запястье синяк и пластырь, утверждает пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

"Президент пожимает руки в Овальном кабинете, как на центральном вокзале. Он встречается с большим количеством людей ежедневно, чем кто-либо из вас имеет знакомых", - сообщила она журналистам.

Так Левитт ответила на вопрос о синяке и пластыре, которые заметны на правом запястье Трампа