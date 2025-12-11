https://ria.ru/20251211/tramp-2061534742.html
Белый дом объяснил синяк на руке Трампа большим количеством рукопожатий
Белый дом объяснил синяк на руке Трампа большим количеством рукопожатий - РИА Новости, 11.12.2025
Белый дом объяснил синяк на руке Трампа большим количеством рукопожатий
Рабочий кабинет президента США Дональда Трампа по числу посетителей напоминает вокзал, он пожимает руки не переставая, от этого на его запястье синяк и... РИА Новости, 11.12.2025
Белый дом объяснил синяк на руке Трампа большим количеством рукопожатий
ВАШИНГТОН, 11 дек - РИА Новости. Рабочий кабинет президента США Дональда Трампа по числу посетителей напоминает вокзал, он пожимает руки не переставая, от этого на его запястье синяк и пластырь, утверждает пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"Президент пожимает руки в Овальном кабинете, как на центральном вокзале. Он встречается с большим количеством людей ежедневно, чем кто-либо из вас имеет знакомых", - сообщила она журналистам.
Так Левитт
ответила на вопрос о синяке и пластыре, которые заметны на правом запястье Трампа
.
Она добавила, что президенту прописан аспирин ежедневно. "Что, по словам его врачей, тоже может вносить свой вклад в появление синяков", - сказала пресс-секретарь.