Трамп разочарован Россией и Украиной, сообщает Белый дом - РИА Новости, 11.12.2025
21:45 11.12.2025
Трамп разочарован Россией и Украиной, сообщает Белый дом
Трамп разочарован Россией и Украиной, сообщает Белый дом

Белый дом: Трампу надоели встречи ради встреч по Украине, он хочет действий

ВАШИНГТОН, 11 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп разочарован и Россией и Украиной, ему надоели встречи просто ради встреч, он хочет действий, заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"Президент крайне разочарован обеими сторонами этого конфликта и устал от встреч ради самих встреч. Он больше не хочет разговоров, он хочет действий", - сказала Левитт журналистам.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что разочарован тем, что Владимир Зеленский не прочитал мирное предложение по урегулированию украинского конфликта.
Администрация США ранее сообщила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле отметили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
