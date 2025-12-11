Трамп знает о последнем предложении Зеленского, сообщает Белый дом

ВАШИНГТОН, 11 дек – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в курсе последнего предложения Владимира Зеленского по урегулированию конфликта на Украине, заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

"Да", - сказала она журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Телеканал ABC со ссылкой на украинского чиновника, близкого к переговорам, в четверг сообщал, что переговорная группа Киева передала США свои правки к американскому предложению по урегулированию из 20 пунктов, не изменив их количество, а лишь переработав некоторые из них, затронув вопросы территорий и Запорожской АЭС. Зеленский позднее подтвердил, что предложения плана по урегулированию конфликта на Украине включают 20 пунктов.

Трамп при этом ранее на неделе критиковал Зеленского за то, что тот не прочитал предложения США по урегулированию.

Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.

Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.

Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.