Рейтинг@Mail.ru
Трамп знает о последнем предложении Зеленского, сообщает Белый дом - РИА Новости, 11.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:41 11.12.2025 (обновлено: 23:24 11.12.2025)
https://ria.ru/20251211/tramp-2061527113.html
Трамп знает о последнем предложении Зеленского, сообщает Белый дом
Трамп знает о последнем предложении Зеленского, сообщает Белый дом - РИА Новости, 11.12.2025
Трамп знает о последнем предложении Зеленского, сообщает Белый дом
Президент США Дональд Трамп в курсе последнего предложения Владимира Зеленского по урегулированию конфликта на Украине, заявила в четверг пресс-секретарь Белого РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T21:41:00+03:00
2025-12-11T23:24:00+03:00
в мире
мирный план сша по украине
украина
дональд трамп
владимир зеленский
каролин левитт
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060758988_0:84:3072:1812_1920x0_80_0_0_8fb7abb76f7cd292c083eac514c09a13.jpg
https://ria.ru/20251211/ukraina-2061533964.html
https://ria.ru/20251211/tramp-2061491207.html
https://ria.ru/20251211/tramp-2061527580.html
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060758988_112:0:2843:2048_1920x0_80_0_0_2d812efa9be24a47820a415712336992.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, мирный план сша по украине, украина, дональд трамп, владимир зеленский, каролин левитт, сша
В мире, Мирный план США по Украине, Украина, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Каролин Левитт, США
Трамп знает о последнем предложении Зеленского, сообщает Белый дом

Белый дом сообщил, что Трамп в курсе предложения Зеленского по урегулированию

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 11 дек – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в курсе последнего предложения Владимира Зеленского по урегулированию конфликта на Украине, заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"Да", - сказала она журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Зеленский отказался выводить войска из ДНР
Вчера, 22:45
Телеканал ABC со ссылкой на украинского чиновника, близкого к переговорам, в четверг сообщал, что переговорная группа Киева передала США свои правки к американскому предложению по урегулированию из 20 пунктов, не изменив их количество, а лишь переработав некоторые из них, затронув вопросы территорий и Запорожской АЭС. Зеленский позднее подтвердил, что предложения плана по урегулированию конфликта на Украине включают 20 пунктов.
Трамп при этом ранее на неделе критиковал Зеленского за то, что тот не прочитал предложения США по урегулированию.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Белом доме - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Трамп призвал ЕС надавить на Зеленского, пишет WSJ
Вчера, 18:23
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Трамп разочарован Россией и Украиной, сообщает Белый дом
Вчера, 21:45
 
В миреМирный план США по УкраинеУкраинаДональд ТрампВладимир ЗеленскийКаролин ЛевиттСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала