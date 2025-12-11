США хотят, чтобы Киев согласился на обмен территориями с Россией, пишет FT

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. США считают неизбежным отказ Украины от территорий в рамках мирного урегулирования, пишет Financial Times со ссылкой на источники.
"Представители администрации (президента США. — Прим. ред.) Трампа, в особенности <...> Уиткофф, в последние недели оказывали давление на украинских переговорщиков, чтобы те согласились на обмен территориями, который они считают неизбежной частью любого мирного соглашения", — говорится в публикации.
Как рассказали газете неназванные киевские чиновники, спецпосланник президента США "одержим" идеей о том, что при отказе Украины от оставшейся части Донбасса можно достичь справедливого мира и избежать более длительного и разрушительного конфликта.
Во вторник Трамп призвал Владимира Зеленского взять себя в руки и принять выдвигаемые ему условия, потому что он проигрывает. Американский лидер признал, что Россия намного сильнее Украины и обладает преимуществом в конфликте.
Обсуждение мирного плана США
На минувшей неделе Владимир Путин принял в Кремле Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера. Стороны около пяти часов обсуждали суть американской мирной инициативы, но компромиссный вариант найти пока не удалось.
Как позднее заявил российский лидер, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил разбирать их отдельно. Он уточнил, что прошелся почти по каждому из них, "были вопросы, с которыми Москва не согласна".
В свою очередь, Зеленский в понедельник отправился в Британию, где обсудил американское предложение со Стармером, Макроном и Мерцем. Как пишут украинские издания, по итогам встречи он вновь отказался идти на уступки в вопросе территорий.
По данным портала Axios, накануне Киев передал Вашингтону ответ на последние предложения американцев по урегулированию.
