Опрос: Трампа считают более сильным лидером, чем Стармера, Мерца и Макрона

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Жители Германии, Франции и Великобритании считают президента США Дональда Трампа более сильным и решительным, чем собственных лидеров, следует из данных опроса издания Politico.
Согласно результатам опроса, Трамп превзошел по этому критерию канцлера Германии Фридриха Мерца, президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Сильным и решительным 74% жителей Германии назвали Трампа, 26% - Мерца. Соответствие такому критерию также приписали Трампу 73% жителей Франции, тогда как Макрон получил 27% голосов. Стармер также не обошел американского лидера, набрав 31% против 69% у Трампа.
По показателю честности и прозрачности Трамп уступил всем троим: 40% соответствия против 60% у Мерца, 48% против 52% у Макрона, а также 45% против 55% у Стармера.
Исключением в восприятии собственного лидера в сравнении с американским стали лишь жители Канады: 60% респондентов оценили премьер-министра Марка Карни как сильного и решительного против 40% у Трампа, и 79% отнесли качества честность и прозрачность к Карни в противовес 21% у Трампа.
Анонимный опрос проводился 5-9 декабря онлайн, в нем приняли участие 10 510 совершеннолетних из выбранных стран, коэффициент погрешности не указывается.