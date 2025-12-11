Рейтинг@Mail.ru
Опрос: Трампа считают более сильным лидером, чем Стармера, Мерца и Макрона - РИА Новости, 11.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:26 11.12.2025
https://ria.ru/20251211/tramp-2061281200.html
Опрос: Трампа считают более сильным лидером, чем Стармера, Мерца и Макрона
Опрос: Трампа считают более сильным лидером, чем Стармера, Мерца и Макрона - РИА Новости, 11.12.2025
Опрос: Трампа считают более сильным лидером, чем Стармера, Мерца и Макрона
Жители Германии, Франции и Великобритании считают президента США Дональда Трампа более сильным и решительным, чем собственных лидеров, следует из данных опроса... РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T07:26:00+03:00
2025-12-11T07:26:00+03:00
в мире
германия
франция
великобритания
дональд трамп
кир стармер
фридрих мерц
politico
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061039058_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_136ce26cc6941f3d0b616501662d57e0.jpg
https://ria.ru/20251211/tramp-2061279817.html
германия
франция
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061039058_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e18636c5c1a8f4fcaf3262eb1507dd34.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, франция, великобритания, дональд трамп, кир стармер, фридрих мерц, politico
В мире, Германия, Франция, Великобритания, Дональд Трамп, Кир Стармер, Фридрих Мерц, Politico
Опрос: Трампа считают более сильным лидером, чем Стармера, Мерца и Макрона

Politico: европейцы считают Трампа более сильным, чем Стармера, Мерца и Макрона

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Жители Германии, Франции и Великобритании считают президента США Дональда Трампа более сильным и решительным, чем собственных лидеров, следует из данных опроса издания Politico.
Согласно результатам опроса, Трамп превзошел по этому критерию канцлера Германии Фридриха Мерца, президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Сильным и решительным 74% жителей Германии назвали Трампа, 26% - Мерца. Соответствие такому критерию также приписали Трампу 73% жителей Франции, тогда как Макрон получил 27% голосов. Стармер также не обошел американского лидера, набрав 31% против 69% у Трампа.
По показателю честности и прозрачности Трамп уступил всем троим: 40% соответствия против 60% у Мерца, 48% против 52% у Макрона, а также 45% против 55% у Стармера.
Исключением в восприятии собственного лидера в сравнении с американским стали лишь жители Канады: 60% респондентов оценили премьер-министра Марка Карни как сильного и решительного против 40% у Трампа, и 79% отнесли качества честность и прозрачность к Карни в противовес 21% у Трампа.
Анонимный опрос проводился 5-9 декабря онлайн, в нем приняли участие 10 510 совершеннолетних из выбранных стран, коэффициент погрешности не указывается.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Опрос: в ФРГ думают, что переизбрание Трампа было важнее внутренних выборов
Вчера, 07:08
 
В миреГерманияФранцияВеликобританияДональд ТрампКир СтармерФридрих МерцPolitico
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала