Опрос: Трампа считают более сильным лидером, чем Стармера, Мерца и Макрона

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Жители Германии, Франции и Великобритании считают президента США Дональда Трампа более сильным и решительным, чем собственных лидеров, следует из данных опроса издания Politico.

По показателю честности и прозрачности Трамп уступил всем троим: 40% соответствия против 60% у Мерца, 48% против 52% у Макрона, а также 45% против 55% у Стармера.