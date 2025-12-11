Рейтинг@Mail.ru
07:08 11.12.2025
Опрос: в ФРГ думают, что переизбрание Трампа было важнее внутренних выборов
в мире, франция, великобритания, дональд трамп, германия, politico
В мире, Франция, Великобритания, Дональд Трамп, Германия, Politico
Опрос: в ФРГ думают, что переизбрание Трампа было важнее внутренних выборов

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Жители Франции, Германии и Великобритании согласились, что переизбрание президента США Дональда Трампа было важнее, чем выборы в их странах, следует из опроса издания Politico.
По данным опроса, 54% британцев считают, что переизбрание Трампа было важнее, 28% сказали, что значимее были выборы в стране. Как отмечается, 53% немцев заявили, что выборы американского лидера были важнее, 25% считают, что голосование в ФРГ значимее. При этом 43% жителей Франции посчитали переизбрание Трампа значимее, 25% считают, что выборы во Франции важнее.
Опрос проводился с 5 по 9 декабря среди 10 510 человек. Статистическая погрешность опроса составляет около 2 процентных пункта.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Трамп раскритиковал Зеленского из-за коррупции на Украине
Вчера, 00:34
 
В миреФранцияВеликобританияДональд ТрампГерманияPolitico
 
 
