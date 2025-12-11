Рейтинг@Mail.ru
Стало известно, сколько нелегалов покинуло США при Трампе - РИА Новости, 11.12.2025
05:12 11.12.2025
Стало известно, сколько нелегалов покинуло США при Трампе
Власти США выслали 600 тысяч нелегалов с момента прихода к власти администрации президента Дональда Трампа, еще 1,9 миллиона выехали самостоятельно, сообщило... РИА Новости, 11.12.2025
2025
Стало известно, сколько нелегалов покинуло США при Трампе

США при Трампе покинули 2,5 миллиона нелегалов

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 дек - РИА Новости. Власти США выслали 600 тысяч нелегалов с момента прихода к власти администрации президента Дональда Трампа, еще 1,9 миллиона выехали самостоятельно, сообщило министерство внутренней безопасности.
"600 тысяч нелегалов были депортированы менее чем за 365 дней. Еще 1,9 миллиона выехали сами, доводя общее количество до 2,5 миллионов. Фундаментальное достижение", - сообщило министерство в соцсети Х.
Трамп заявляет, что предыдущая американская администрация во главе с Джо Байденом открыла границу для преступников, и обещает крупнейшую операцию по депортации.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
