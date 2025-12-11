https://ria.ru/20251211/tramp-2061274438.html
Стало известно, сколько нелегалов покинуло США при Трампе
Власти США выслали 600 тысяч нелегалов с момента прихода к власти администрации президента Дональда Трампа, еще 1,9 миллиона выехали самостоятельно, сообщило... РИА Новости, 11.12.2025
Стало известно, сколько нелегалов покинуло США при Трампе
США при Трампе покинули 2,5 миллиона нелегалов