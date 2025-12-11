Рейтинг@Mail.ru
Трамп в четверг выступит с речью на приеме для судей и законодателей - РИА Новости, 11.12.2025
04:29 11.12.2025
Трамп в четверг выступит с речью на приеме для судей и законодателей
Трамп в четверг выступит с речью на приеме для судей и законодателей
Трамп в четверг выступит с речью на приеме для судей и законодателей

ВАШИНГТОН, 11 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выступит в четверг с речью на приеме для членов конгресса и примет участие в церемонии подписания, подробности о которой не разглашаются, следует из расписания американского лидера.
Церемония подписания пройдет в Овальном кабинете около 01.00 мск пятницы, пока планируется, что журналисты туда допущены не будут, говорится в расписании.
После 03.15 мск запланировано выступление Трампа c речью в Белом доме на балу конгресса - приеме для законодателей и членов судебного корпуса.
В середине дня пройдет пресс-конференция представителя администрации Каролин Левитт (21.00 мск).
