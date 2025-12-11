Рейтинг@Mail.ru
04:08 11.12.2025
Губернатор Калифорнии опубликовал "видео" с Трампом в наручниках
Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом опубликовал "видео", на котором якобы президент США Дональд Трамп и министр войны Пит Хегсет показаны в наручниках. РИА Новости, 11.12.2025
в мире
калифорния
сша
дональд трамп
гэвин ньюсом
пит хегсет
в мире, калифорния, сша, дональд трамп, гэвин ньюсом, пит хегсет
Губернатор Калифорнии опубликовал "видео" с Трампом в наручниках

© AP Photo / Rich PedroncelliГэвин Ньюсом
© AP Photo / Rich Pedroncelli
Гэвин Ньюсом . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 дек - РИА Новости. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом опубликовал "видео", на котором якобы президент США Дональд Трамп и министр войны Пит Хегсет показаны в наручниках.
Так Ньюсом ответил на публикацию Белого дома в соцсети Х о том, что начался сезон наручников для нелегалов.
У героев выложенного губернатором видео узнаваемые черты, но не до полного сходства. Вероятно, оно было сгенерированного нейросетью.
Трамп ранее призывал к единым нормам использования искусственного интеллекта. Так, возмущение президента вызвала картинка с темнокожим Джорджем Вашингтоном.
Трамп часто вступает в заочные перепалки с Ньюсомом и дает ему обидные прозвища. Губернатор Калифорнии находится в верхней части списка вероятных кандидатов на президентских выборах 2028 года, как и в ходе кампаний до этого, однако в Белый дом его это не привело.
В США угрозы президенту - уголовно наказуемое деяние.
