Трамп пошутил, что сети 6G будут просвечивать кожу - РИА Новости, 11.12.2025
02:16 11.12.2025
Трамп пошутил, что сети 6G будут просвечивать кожу
Трамп пошутил, что сети 6G будут просвечивать кожу

Трамп на мероприятии в Белом доме пошутил, что сети 6G будут просвечивать кожу

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пошутил, что сети 6G будут просвечивать кожу.
"Мы теперь про 6G. Я был пионером 5G, а теперь 6. Что это дает? Немного глубже взгляд под чью-то кожу? Мне нравились камеры в прошлом", - сказал Трамп в Белом доме.
Трамп отметил, что после шестого поколения скорее всего последует следующее. "Шестое поколение грядет, что дальше, оно не успеет состариться, все будут говорить о седьмом", - сказал президент США.
Президент США Дональд Трамп выступает перед сторонниками в штате Пенсильвания. 9 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Трамп пошутил о запрете ему идти на третий срок
Вчера, 03:53
 
