https://ria.ru/20251211/tramp-2061263380.html
Трамп утверждает, что без США нет мира
Трамп утверждает, что без США нет мира - РИА Новости, 11.12.2025
Трамп утверждает, что без США нет мира
Президент США Дональд Трамп утверждает, что мира нет без Штатов, Вашингтон лишь позволяет другим преуспевать. РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T02:15:00+03:00
2025-12-11T02:15:00+03:00
2025-12-11T02:15:00+03:00
в мире
сша
вашингтон (штат)
европа
дональд трамп
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061039058_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_136ce26cc6941f3d0b616501662d57e0.jpg
https://ria.ru/20251211/tramp-2061254430.html
сша
вашингтон (штат)
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061039058_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e18636c5c1a8f4fcaf3262eb1507dd34.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, вашингтон (штат), европа, дональд трамп, евросоюз
В мире, США, Вашингтон (штат), Европа, Дональд Трамп, Евросоюз
Трамп утверждает, что без США нет мира
Трамп: без США нет мира, Вашингтон лишь позволяет другим преуспевать