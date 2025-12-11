Рейтинг@Mail.ru
Трамп утверждает, что без США нет мира - РИА Новости, 11.12.2025
02:15 11.12.2025
Трамп утверждает, что без США нет мира
Президент США Дональд Трамп утверждает, что мира нет без Штатов, Вашингтон лишь позволяет другим преуспевать. РИА Новости, 11.12.2025
2025
в мире, сша, вашингтон (штат), европа, дональд трамп, евросоюз
В мире, США, Вашингтон (штат), Европа, Дональд Трамп, Евросоюз
Трамп: без США нет мира, Вашингтон лишь позволяет другим преуспевать

Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что мира нет без Штатов, Вашингтон лишь позволяет другим преуспевать.
"Без нас нет мира. Без этой экономики нет мира", - сказал Трамп в Белом доме.
Как заявил президент США, другие страны преуспевают за счет обогащения на Штатах. "Можно поехать в какую-нибудь удивительную страну, которая кажется такой хорошей. Одна из причин, почему они такие великие, это наше разрешение им обогащаться за счет нас", - сказал Трамп.
Белый дом 5 декабря опубликовал новую стратегию национальной безопасности США, в которой требует от Европы взять на себя ответственность за собственную оборону. В новой стратегии подчеркивается проблема чрезмерного регулирования, массовой иммиграции и цензуры свободы слова в ЕС.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
