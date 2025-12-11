Рейтинг@Mail.ru
Константинов призвал Трампа ознакомиться с достижениями российского Крыма - РИА Новости, 11.12.2025
02:01 11.12.2025
Константинов призвал Трампа ознакомиться с достижениями российского Крыма
Константинов призвал Трампа ознакомиться с достижениями российского Крыма
в мире, республика крым, россия, украина, владимир константинов, дональд трамп, владимир путин, оон
В мире, Республика Крым, Россия, Украина, Владимир Константинов, Дональд Трамп, Владимир Путин, ООН
Константинов призвал Трампа ознакомиться с достижениями российского Крыма

Константинов: Трампу нужно ознакомиться с достижениями российского Крыма

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов предложил президенту США Дональду Трампу не только оценить природную красоту полуострова, но и ознакомиться с достижениями региона в составе России.
Ранее Трамп в интервью изданию Politico назвал Крым сердцем и очень красивым, а также заявил, что у полуострова огромный потенциал.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
В Крыму назвали Трампа решительным человеком
Вчера, 13:49
"У Трампа правильное восприятие. Как говорил Пабло Неруда, "Крым - это орден на груди планеты Земля!". Поэтому здорово, что Трамп подметил природную красоту полуострова. Но будет еще лучше, если Трамп узнает, как изменился Крым после возвращения в Россию, сколько сделали для того, чтобы выйти из украинской безнадеги", - сказал Константинов РИА Новости.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Трамп назвал Крым очень красивым
9 декабря, 14:57
 
