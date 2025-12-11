Ранее Трамп в интервью изданию Politico назвал Крым сердцем и очень красивым, а также заявил, что у полуострова огромный потенциал.

"У Трампа правильное восприятие. Как говорил Пабло Неруда, "Крым - это орден на груди планеты Земля!". Поэтому здорово, что Трамп подметил природную красоту полуострова. Но будет еще лучше, если Трамп узнает, как изменился Крым после возвращения в Россию, сколько сделали для того, чтобы выйти из украинской безнадеги", - сказал Константинов РИА Новости.