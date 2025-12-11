https://ria.ru/20251211/tramp-2061262081.html
Константинов призвал Трампа ознакомиться с достижениями российского Крыма
Константинов призвал Трампа ознакомиться с достижениями российского Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов предложил президенту США Дональду Трампу не только оценить природную красоту полуострова, но и ознакомиться с достижениями региона в составе России.
Ранее Трамп в интервью изданию Politico назвал Крым сердцем и очень красивым, а также заявил, что у полуострова огромный потенциал.
"У Трампа правильное восприятие. Как говорил Пабло Неруда, "Крым - это орден на груди планеты Земля!". Поэтому здорово, что Трамп подметил природную красоту полуострова. Но будет еще лучше, если Трамп узнает, как изменился Крым после возвращения в Россию, сколько сделали для того, чтобы выйти из украинской безнадеги", - сказал Константинов РИА Новости.
Крым
стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине
. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе
высказались за вхождение в состав России
. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев
по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН
. По словам президента РФ Владимира Путина
, вопрос Крыма" закрыт окончательно".