Трамп прекратил мероприятие, отчитав журналистку за работу на CNN

ВАШИНГТОН, 11 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп прекратил общение с прессой, отчитав журналистку за работу на CNN, передает корреспондент РИА Новости.

Американский лидер на неделе проводит встречи в формате круглых столов. Состоявшийся в среду касался экономических успехов и планов. Президент США коснулся международной тематики: украинского урегулирования и операций американских ВС против наркокартелей в Латинской Америке

Мероприятие продолжалось больше часа, половину времени Трамп отвечал на вопросы журналистов.

Американский лидер хвалил свою администрацию, заявляя, что доволен работой министра войны Пита Хегсета по уничтожению лодок предполагаемых наркоторговцев и министром внутренней безопасности Кристи Ноэм за состояние южной границы, отвергая сообщения СМИ о якобы существующих разногласиях у главы администрации с подчиненными.

Журналистка спросила, объяснил ли глава Пентагона нежелание опубликовать видео удара по наркоторговцам 2 сентября, когда военные США якобы выпустили вторую ракету по лодке предполагаемых перевозчиков синтетических опиоидов. Белый дом отвергает претензии о нарушениях методов ведения операций и настаивает, что действия ВС США соответствуют законам войны. Хегсет якобы присутствовал только при первом ударе, а потом, по его словам, вышел из операционного штаба. Министр не называет решение о повторной атаке неправильным, как и другие представители администрации.

"Он мне не говорил. Я думал, эта тема мертва. Вы, наверное, с CNN", - сказал Трамп девушке в малиновом пиджаке.

Президент США настаивал на ответе. "Вы с CNN?" - повторил он.

Девушка ответила утвердительно.

"Люди, на которых вы работаете, демократы. Вы знаете, что работаете на демократов, так ведь? Фактически вы рука демократов", - сказал Трамп.