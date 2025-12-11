https://ria.ru/20251211/tramp-2061257017.html
Трамп прекратил мероприятие, отчитав журналистку за работу на CNN
Трамп прекратил мероприятие, отчитав журналистку за работу на CNN - РИА Новости, 11.12.2025
Трамп прекратил мероприятие, отчитав журналистку за работу на CNN
Президент США Дональд Трамп прекратил общение с прессой, отчитав журналистку за работу на CNN, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.12.2025
В мире, США, Латинская Америка, Дональд Трамп, Пит Хегсет, Министерство обороны США
Трамп прекратил мероприятие, отчитав журналистку за работу на CNN
Трамп закончил мероприятие в Белом доме, отчитав журналистку за работу на CNN
ВАШИНГТОН, 11 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп прекратил общение с прессой, отчитав журналистку за работу на CNN, передает корреспондент РИА Новости.
Американский лидер на неделе проводит встречи в формате круглых столов. Состоявшийся в среду касался экономических успехов и планов. Президент США
коснулся международной тематики: украинского урегулирования и операций американских ВС против наркокартелей в Латинской Америке
.
Мероприятие продолжалось больше часа, половину времени Трамп
отвечал на вопросы журналистов.
Американский лидер хвалил свою администрацию, заявляя, что доволен работой министра войны Пита Хегсета
по уничтожению лодок предполагаемых наркоторговцев и министром внутренней безопасности Кристи Ноэм за состояние южной границы, отвергая сообщения СМИ о якобы существующих разногласиях у главы администрации с подчиненными.
Журналистка спросила, объяснил ли глава Пентагона
нежелание опубликовать видео удара по наркоторговцам 2 сентября, когда военные США якобы выпустили вторую ракету по лодке предполагаемых перевозчиков синтетических опиоидов. Белый дом отвергает претензии о нарушениях методов ведения операций и настаивает, что действия ВС США соответствуют законам войны. Хегсет якобы присутствовал только при первом ударе, а потом, по его словам, вышел из операционного штаба. Министр не называет решение о повторной атаке неправильным, как и другие представители администрации.
"Он мне не говорил. Я думал, эта тема мертва. Вы, наверное, с CNN", - сказал Трамп девушке в малиновом пиджаке.
Президент США настаивал на ответе. "Вы с CNN?" - повторил он.
Девушка ответила утвердительно.
"Люди, на которых вы работаете, демократы. Вы знаете, что работаете на демократов, так ведь? Фактически вы рука демократов", - сказал Трамп.
На этом он завершил мероприятие, поблагодарил собравшихся журналистов, которых поспешила вывести пресс-служба.