Трамп обсудил Украину с европейскими лидерами в резких выражениях

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что провел в среду телефонный разговор по теме Украины с Трампом и рядом других коллег. Как сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец, в разговоре также участвовали премьер-министр Британии Кир Стармер и канцлер ФРГ Фридрих Мерц.
"Я думаю ему (Зеленскому. — Прим. Ред.) нужно быть реалистом".
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) 10 ноября провело масштабную спецоперацию в сфере энергетики. Обыски прошли у экс-министра энергетики и бывшего тогда министром юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". На следующий день НАБУ предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Алексей Чернышов. Верховная рада 19 ноября уволила Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук — с должности министра энергетики.