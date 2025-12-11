Трамп обсудил Украину с европейскими лидерами в резких выражениях

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) 10 ноября провело масштабную спецоперацию в сфере энергетики. Обыски прошли у экс-министра энергетики и бывшего тогда министром юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". На следующий день НАБУ предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Алексей Чернышов. Верховная рада 19 ноября уволила Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук — с должности министра энергетики.