Трамп обсудил Украину с европейскими лидерами в резких выражениях
00:34 11.12.2025 (обновлено: 00:39 11.12.2025)
Трамп обсудил Украину с европейскими лидерами в резких выражениях
Президент США Дональд Трамп заявил, что обсуждал Украину с европейскими лидерами в довольно резких выражениях.
Трамп обсудил Украину с европейскими лидерами в резких выражениях

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что обсуждал Украину с европейскими лидерами в довольно резких выражениях.
"Мы обсудили Украину в довольно резких выражениях", — сказал Трамп журналистам, отвечая на вопрос об общении с лидерами ЕС по теме урегулирования на Украине.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
США тратят на Украину не деньги, а время на урегулирование, заявил Трамп
00:24
В то же время он назвал лидеров Франции, Германии и Великобритании "хорошими друзьями". Он сообщил, что европейские лидеры предложили провести на выходных встречу с участием делегации США и Зеленского.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что провел в среду телефонный разговор по теме Украины с Трампом и рядом других коллег. Как сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец, в разговоре также участвовали премьер-министр Британии Кир Стармер и канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

Президент США также сказал, что разногласия в урегулировании украинского конфликта касаются некоторых людей, кого именно — он не уточнил. В то же время он вновь раскритиковал Владимира Зеленского, призвав его реалистично смотреть на ситуацию.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Трамп сообщил, что среди продаваемого НАТО оружия для Украины есть ракеты
00:22
"Я думаю ему (Зеленскому. — Прим. Ред.) нужно быть реалистом".

Президент США Дональд Трамп
Дональд Трамп
Президент США
Хозяин Белого дома вновь повторил, что отсутствие выборов на Украине заставляет задавать вопросы о демократичности страны.
"Я удивляюсь, сколько еще пройдет до выборов. Это демократия. Выборов не было длительное время... люди спрашивают, когда будут выборы, будут ли они".
Президент США Дональд Трамп
Дональд Трамп
Президент США
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Киев ответил на предложения США по урегулированию, сообщил журналист Axios
Вчера, 23:03
При этом он добавил, что подавляющее большинство украинцев хотят мира.
Трампа также назвал масштабным коррупционный скандал, развернувшийся на Украине.
"Это не попытка очернить кого-либо, но там действительно творится массовая коррупция".
Президент США Дональд Трамп
Дональд Трамп
Президент США

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) 10 ноября провело масштабную спецоперацию в сфере энергетики. Обыски прошли у экс-министра энергетики и бывшего тогда министром юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". На следующий день НАБУ предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Алексей Чернышов. Верховная рада 19 ноября уволила Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук — с должности министра энергетики.

Мирная инициатива США

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Киев должен принять решение и сесть за стол переговоров, пространство для свободы принятия решений сокращается. Продолжение боевых действий для ВСУ бессмысленно и опасно.
На прошлой неделе Владимир Путин принял в Кремле спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера. Стороны около пяти часов обсуждали суть мирного плана, компромиссный вариант найти пока не удалось.
Как позднее сообщил президент России, Вашингтон разделил 27 пунктов на четыре пакета и предложил обсуждать их отдельно. Он уточнил, что ему пришлось пройти почти по каждому из них, были вопросы, с которыми Москва не согласна.
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
"Плюнул в лицо". Шаг Зеленского против Трампа всполошил Запад
Вчера, 20:33
 
