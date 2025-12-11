Рейтинг@Mail.ru
Трамп пригрозил проблемами лидеру Колумбии из-за наркотиков - РИА Новости, 11.12.2025
00:29 11.12.2025
Трамп пригрозил проблемами лидеру Колумбии из-за наркотиков
Трамп пригрозил проблемами лидеру Колумбии из-за наркотиков - РИА Новости, 11.12.2025
Трамп пригрозил проблемами лидеру Колумбии из-за наркотиков
Президент США Дональд Трамп пригрозил проблемами колумбийскому коллеге Густаво Петро, если он не изменит подход в сфере борьбы с наркотиками, пригрозил, что тот РИА Новости, 11.12.2025
в мире, колумбия, сша, латинская америка, дональд трамп, густаво петро
В мире, Колумбия, США, Латинская Америка, Дональд Трамп, Густаво Петро
Трамп пригрозил проблемами лидеру Колумбии из-за наркотиков

Трамп пригрозил проблемами главе Колумбии Петро из-за наркотиков

© AP Photo / Alex Brandon Дональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пригрозил проблемами колумбийскому коллеге Густаво Петро, если он не изменит подход в сфере борьбы с наркотиками, пригрозил, что тот будет следующей целью борьбы США с наркотиками в Латинской Америке.
"У него могут быть большие проблемы, если он не одумается. Колумбия производит много наркотиков. У них есть кокаиновые фабрики, где они производят кокаин", - сказал Трамп в Белом доме.
"Ему лучше одуматься, а то будет следующим. Он будет следующим. Надеюсь, он слушает", - продолжил он.
Президент США Дональд Трамп
Трамп оценил возможность ударов по наркопреступникам из Мексики и Колумбии
9 декабря, 14:47
 
В миреКолумбияСШАЛатинская АмерикаДональд ТрампГуставо Петро
 
 
