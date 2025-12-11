https://ria.ru/20251211/tramp-2061254430.html
Трамп пригрозил проблемами лидеру Колумбии из-за наркотиков
Президент США Дональд Трамп пригрозил проблемами колумбийскому коллеге Густаво Петро, если он не изменит подход в сфере борьбы с наркотиками, пригрозил, что тот РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T00:29:00+03:00
2025-12-11T00:29:00+03:00
2025-12-11T00:29:00+03:00
в мире
колумбия
сша
латинская америка
дональд трамп
густаво петро
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061039080_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_bed9e8b2afaa9d5c8a11abc3696d996c.jpg
https://ria.ru/20251209/tramp-2060833600.html
колумбия
сша
латинская америка
в мире, колумбия, сша, латинская америка, дональд трамп, густаво петро
В мире, Колумбия, США, Латинская Америка, Дональд Трамп, Густаво Петро
