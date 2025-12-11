ВАШИНГТОН, 11 дек - РИА Новости. Среди продаваемых американцами НАТО для отправки на Украину вооружений присутствуют ракеты, заявил президент США Дональд Трамп, не уточнив их виды.
Трамп сообщил, что среди продаваемого НАТО оружия для Украины есть ракеты
Трамп сообщил, что среди продаваемого НАТО оружия для Украины есть ракеты - РИА Новости, 11.12.2025
Трамп сообщил, что среди продаваемого НАТО оружия для Украины есть ракеты
Среди продаваемых американцами НАТО для отправки на Украину вооружений присутствуют ракеты, заявил президент США Дональд Трамп, не уточнив их виды. РИА Новости, 11.12.2025
в мире
украина
сша
дональд трамп
нато
украина
сша
в мире, украина, сша, дональд трамп, нато
В мире, Украина, США, Дональд Трамп, НАТО
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonДональд Трамп
Дональд Трамп. Архивное фото