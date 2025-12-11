Рейтинг@Mail.ru
Трамп сообщил, что среди продаваемого НАТО оружия для Украины есть ракеты - РИА Новости, 11.12.2025
00:22 11.12.2025
https://ria.ru/20251211/tramp-2061253944.html
Трамп сообщил, что среди продаваемого НАТО оружия для Украины есть ракеты
Трамп сообщил, что среди продаваемого НАТО оружия для Украины есть ракеты - РИА Новости, 11.12.2025
Трамп сообщил, что среди продаваемого НАТО оружия для Украины есть ракеты
Среди продаваемых американцами НАТО для отправки на Украину вооружений присутствуют ракеты, заявил президент США Дональд Трамп, не уточнив их виды. РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T00:22:00+03:00
2025-12-11T00:22:00+03:00
в мире
украина
сша
дональд трамп
нато
украина
сша
в мире, украина, сша, дональд трамп, нато
В мире, Украина, США, Дональд Трамп, НАТО
Трамп сообщил, что среди продаваемого НАТО оружия для Украины есть ракеты

Трамп: среди продаваемого НАТО оружия для Украины есть ракеты

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 дек - РИА Новости. Среди продаваемых американцами НАТО для отправки на Украину вооружений присутствуют ракеты, заявил президент США Дональд Трамп, не уточнив их виды.
"Знаете, мы не тратим деньги на Украину. Мы продаем... в основном ракеты и все остальное НАТО, НАТО нам платит, а затем они отправляют на Украину. Я думаю, они в основном отправляют на Украину", - сказал Трамп в Белом доме.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Трамп рассказал о разногласиях в урегулировании на Украине
00:11
 
В миреУкраинаСШАДональд ТрампНАТО
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
