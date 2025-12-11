Рейтинг@Mail.ru
Трамп анонсировал разговор с руководством Таиланда и Камбоджи
00:20 11.12.2025
Трамп анонсировал разговор с руководством Таиланда и Камбоджи
Президент США Дональд Трамп сообщил, что в четверг поговорит с руководством Таиланда и Камбоджи с целью урегулирования конфликта между странами.
Трамп анонсировал разговор с руководством Таиланда и Камбоджи

Трамп в четверг проведет разговор с руководством Таиланда и Камбоджи

ВАШИНГТОН, 11 дек – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что в четверг поговорит с руководством Таиланда и Камбоджи с целью урегулирования конфликта между странами.
Трамп ранее признал, что остановленный им конфликт между Таиландом и Камбоджей вспыхнул снова, и пообещал вновь его урегулировать.
"У меня запланирован разговор с ними на завтра (четверг по времени Вашингтона - ред.)" – сказал Трамп в Белом доме.
Он считает, что сможет добиться прекращения боевых действий.
"Я думаю, что смогу заставить их прекратить сражаться. Кто еще может это сделать?" – добавил американский лидер.
Эскалация боевых действий в приграничных районах Таиланда и Камбоджи произошла на минувших выходных. Стороны обменялись обвинениями в нарушении перемирия и нанесли удары по военным объектам. Во вторник камбоджийские СМИ сообщали, что ожесточенные боестолкновения продолжаются по всей тайско-камбоджийской границе. По последним данным, из-за атак тайских военных на приграничные провинции Камбоджи более 54,5 тысяч человек покинули свои дома, в Таиланде в общей сложности 400 тысяч жителей были эвакуированы, из них 125 тысяч находятся во временных пунктах размещения в приграничных провинциях.
