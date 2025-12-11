Трамп анонсировал разговор с руководством Таиланда и Камбоджи

Эскалация боевых действий в приграничных районах Таиланда и Камбоджи произошла на минувших выходных. Стороны обменялись обвинениями в нарушении перемирия и нанесли удары по военным объектам. Во вторник камбоджийские СМИ сообщали, что ожесточенные боестолкновения продолжаются по всей тайско-камбоджийской границе. По последним данным, из-за атак тайских военных на приграничные провинции Камбоджи более 54,5 тысяч человек покинули свои дома, в Таиланде в общей сложности 400 тысяч жителей были эвакуированы, из них 125 тысяч находятся во временных пунктах размещения в приграничных провинциях.