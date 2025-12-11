ВАШИНГТОН, 11 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что европейские лидеры предложили встречу на выходных с участием США и Владимира Зеленского.
Трамп рассказал о предложенной европейскими лидерами встрече на выходных
Президент США Дональд Трамп заявил, что европейские лидеры предложили встречу на выходных с участием США и Владимира Зеленского. РИА Новости, 11.12.2025
Трамп рассказал о предложенной европейскими лидерами встрече на выходных
Трамп: лидеры Европы предложили встречу на выходных с участием США и Зеленского
© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото