Трамп смог снова удивить

Чуть меньше года назад я выпустил книгу "Революция Дональда Трампа. Порядок Великих Держав". Она вышла синхронно на русском и на английском языках, и, как мне сказали издатели, ее передали Трампу. Реакция неизвестна. За этот год ее перевели на многие языки, в частности, совсем недавно она вышла огромным тиражом на арабском. Книга состояла из анализа феномена Трампа еще первого срока, предвыборных дебатов с Байденом, а потом с Камалой Харрис, становления движения MAGA (Make America Great Again), фигур и организаций, окружавших Трампа к моменту его избрания 47-м президентом США. Значительную часть книги составляли расшифровки моих программ на радио Sputnik ("Эскалация") и статей в РИА Новости.

В этой книге я предложил относиться к Трампу 2.0 и MAGA самым серьезным образом — в отличие от первого срока Трампа, где преобладал оппортунизм и доминировала линия неоконов и старых республиканцев (RINO — Republican In the Name Only, "республиканцы только по названию", как их прозвали ортодоксальные трамписты). Я описал это как убедительную попытку Консервативной революции в США, чреватую радикальным изменением всего миропорядка, не говоря уже о тектонических изменениях в самих США. Можно сказать, что я построил свой анализ на том, что "поверил" Трампу и MAGA и прочертил на этом основании прогностические тренды в будущее. В первые недели прихода Трампа в Белый дом эти прогнозы самым удивительным образом оправдались — и по характеру назначений на важнейшие посты людей MAGA, и по резкости действий, и по решительности первых указов (отмена "культуры отмены", отказ от гендерной политики, признание главенствующими традиционных ценностей, ликвидация woke- и DEI-повестки — институционализированной чрезмерной заботы о вырожденцах и меньшинствах, борьба с нелегальной иммиграцией, начало кампании по демонтажу глубинного государства, сворачивание глобалистской повестки и так далее). Даже бывший неокон Марко Рубио, ставший госсекретарем в кабинете Трампа, выступил с признанием многополярности.

Трамп 2.0 прочертил курс на такую мировую архитектуру, которую я назвал Порядком Великих Держав. Это означает триумф реализма в международных отношениях, резкое отбрасывание либерализма и глобализма, прекращение "демократических интервенций" и поддержки цветных революций. По сути, переход от программы 14 пунктов президента Вудро Вильсона (открытый глобализм, интернационализм) к новой версии доктрины Монро.

Созданный ближайшим сподвижником Трампа Илоном Маском Департамент государственной эффективности (DOGE) немедленно приступил к делу и сразу же упразднил одну из главных глобалистских структур в США — USAID. Следом пошла радикальная чистка — вплоть до закрытия — Министерства образования, где окопались либералы и сторонники легализации извращений. Нацелился Маск и на Минобороны, на ЦРУ и ФРС.

Кроме того, пользуясь контролем над социальной сетью Х.com, Илон Маск начал активную сетевую операцию, направленную на свержение глобалистских либеральных элит в самой Европе, подвергая нещадной критике Стармера, Макрона и Мерца и открыто поддерживая альтернативные силы правых европейских популистов. Ранее так действовали сети глобалистов, прежде всего Джорджа Сороса и его сына Александра, которые беззастенчиво вмешивались в политику суверенных государств, свергая неугодных им лидеров, обвиняемых в "недемократичности" и устраивая цветные революции, часто на основе сетевых технологий.

Ту же линию проводил и вице-президент Дж. Д. Вэнс, обвинивший во всех проблемах Европы самих европейских либералов и их глобалистскую, либеральную политику по поддержке нелегальной миграции, легализации извращений и т. д.

Укрепленная "царем границ" Хоманом миграционная служба приступила к отлову и депортации нелегальных мигрантов в промышленном масштабе.

Трамп грозился со дня на день опубликовать списки олигарха Эпштейна, устраивавшего педофильские оргии на своем секретном острове, в которых принимали участие представители американской элиты (особенно из Демпартии). Портрет Билла Клинтона в женском платье висел как символ контроля Эпштейна над правящими элитами при входе на его виллу. Шли слухи о черных мессах, экспериментах над детьми и других ужасах. Во многом американцы выбрали Трампа, поверив в обещание вывести элиты на чистую воду.

В момент такого подъема движения MAGA, двигавшегося из силы в силу, от успеха к успеху, я и закончил редактуру над книгой, чтобы зафиксировать исторический момент. Ведь наблюдать за развитием ситуации в США можно было бы еще долго, и книга так никогда и не вышла бы. Тем более что материалов набралось достаточно.

При этом в своих выступлениях и комментариях к этой книге я предупредил заранее: мы прочертили прямые векторы, тренды той политики, которая должна была логически вытекать из вполне ясно очерченной идеологии MAGA. Она на сей раз не сводилась к лозунгам и популистским обещаниям, к харизме и пассионарности самого Трампа. Теперь это была система, которая предусматривала реализацию полноценной программы по радикальному изменению курса американской политики, а значит, требовала преемственности власти. Отсюда роль вице-президента Дж. Д. Вэнса, который и воплощал в себе общий знаменатель движения MAGA во всей его сложности — от национал-популистов (главный идеолог Стив Бэннон, Чарли Кирк, Такер Карлсон) до магнатов Силиконовой долины (Питер Тиль, Илон Маск, Марк Андриссен и другие).

Конечно, реальная политика предполагала определенные отступления, колебания и компромиссы, но в целом они как синусоида должны развертываться вокруг основной центральной оси. В каком-то смысле я постарался описать карту звездного неба в ее общей структуре, не обращая внимания на динамику движения планет и тем более случайно вспыхивающих комет и астероидов. Я предложил, учитывая эту MAGA-карту нового трампизма, наблюдать за колебаниями, стараясь не упустить главный вектор.

Честно говоря, довольно скоро все пошло далеко не гладко. Трамп шаг за шагом стал удаляться от намеченного маршрута. Причем настолько, что казалось, будто он уже никогда не вернется к изначальной повестке и порвал с MAGA в ее первой версии навсегда и безвозвратно. С сожалением я зафиксировал, что моя книга о Порядке Великих Держав утрачивает свою релевантность на глазах. В чем это заключалось?

Самой главной препоной стал фактор Израиля. Трамп всегда последовательно поддерживал правого израильского политика Нетаньяху, такого же консерватора и сторонника традиционных ценностей, как сам Трамп. Но в условиях геноцида палестинцев в Газе и подготовки агрессии против Ирана, вторжения в Ливан и Сирию остро вставал вопрос: Израиль — это прокси США, его надежный союзник или, наоборот, Тель-Авив диктует Вашингтону свою политику, заставляя делать то, что совершенно невыгодно самой Америке. Поведение Трампа подтверждало вторую гипотезу, что привело к расколу в MAGA — остро встал вопрос: America First или Israel First? Америка прежде всего или все-таки Израиль?

Ярче всего безусловную поддержку Нетаньяху осудили ближайшие сподвижники Трампа конгрессмены Марджори Тейлор Грин и Томас Масси, знаменитые журналисты и инфлюенсеры Кэндис Оуэнс и Такер Карлсон, главный стратег американского популизма интеллектуал Стив Бэннон и большая часть электоральной базы Трампа. К той же позиции склонялся и Чарли Кирк, которого Трамп считал своим "политическим сыном", яркий консервативный молодой христианский политик, убитый недавно в ходе своего турне по американским кемпингам. Такое отношение к Израилю критиковали глубокие аналитики Джон Миршаймер и Джеффри Сакс, полковник Майкл Дуглас и генерал Майкл Флинн, судья Наполитано и бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. Но Трамп оставался непреклонным, и под влиянием Нетаньяху американские бомбардировщики нанесли удар по иранским ядерным объектам. То есть Трамп нарушил одно из важнейших обещаний и идеологических принципов MAGA — осуществил акт интервенции далеко за пределами Западного полушария и поставил интересы клиентского государства и его радикального правителя выше интересов США.

Трамп проклял своих ближайших сподвижников, подвергших его критике и обрушился на них с гневными обвинениями. Параллельно с этим он приблизил к себе произраильских империалистов неоконов — Линдси Грэма* и Марка Левина, которые ранее были его ярыми противниками и открыто поносили последними словами стратегию MAGA.

Это было столь серьезным отступлением от проекта Порядка Великих Держав, что ставило под вопрос основательность всей исходной программы 47-го президента США.

Вместе с этим Трамп уволил Илона Маска, второго по популярности политика новой эпохи, и свел на нет активность DOGE. Все реформы государственного аппарата оказались приостановлены. Маск был уязвлен, но после вспышки негатива и призыва к созданию новой партии — "Америка" — он быстро успокоился и переключился на внутрикорпоративные дела.

Но и этого недостаточно. Трамп внезапно поменял свое отношение к делу Эпштейна и заявил, что никакого списка не существует и всю историю придумали его политические противники. И снова на первый план вышел израильский фактор. Сам Эпштейн имел тесные связи с Израилем, его частым гостем был премьер Эхуд Барак, а отец его ближайшей помощницы по оргиям и торговле живым товаром Гислейн Максвелл, отбывающей ныне срок в американской тюрьме за совершенные вместе с Эпштейном преступления, был подтвержденным резидентом израильских спецслужб ("Моссад"). Снова встал вопрос о том, что Израиль собирал компромат на американскую элиту, чтобы управлять США.

На фоне этого Трамп не отозвал поддержку у нацистского режима Киева, хотя и выражал недовольство Зеленским. Однако он критически высказывался также о Путине и о России. В контактах с лидерами ЕС, по всей видимости, поддавался на их лесть и в целом давал себя убедить в необходимости продолжения войны на Украине. Против России Трамп ввел новые санкции и грозился ввести еще больше.

Резко обрушивался Трамп и на многополярный мир, критиковал БРИКС, угрожал Китаю и Индии, разрушал отношения с Бразилией и Мексикой.

Таким образом, складывалось впечатление, что от стратегии MAGA через полгода президентства Трампа не осталось вообще ничего. Следовательно, моя книга и ее прогнозы утратили свою релевантность и остались лишь как фиксация исторического и идеологического момента, который мог состояться, но, увы, не состоялся. Поэтому я даже не хотел, чтобы книгу переводили, так как налицо было нечто резко отличное от ее предсказаний: Трамп 2.0 все больше становился похожим на Трампа 1.0, то есть проводником однополярной гегемонии, интервенционизма и империализма в духе политики обычных неоконов. Фигура Линдси Грэма*, все чаще сопровождавшего Трампа повсюду, служила символическом маркером. Чем больше Грэма*, тем меньше MAGA.

Складывалось впечатление, что Трамп уже не вернется к своей изначальной платформе, и все кончено.

Однако на этом фоне были и коррекции. В отношении украинского конфликта Трамп все же демонстрировал отличие от неоконов и делал шаги в сторону его прекращения. Он отчитал Зеленского, явившегося в Белый дом в засаленном клоунском трико, подверг критике европейских лидеров за желание продолжать войну до бесконечности и даже встретился с президентом Путиным в Анкоридже для того, чтобы найти пути для установления мира.

То есть что-то от изначального Трампа все же оставалось, но уже совсем немного.

И вот в такой ситуации в самое последнее время мы видим ряд шагов Трампа, которые можно квалифицировать как резкий вираж возврата к MAGA-стратегии. Трамп доверяет дело переговоров с Москвой вменяемому и полностью верному только ему Уиткоффу (а не неокону Келлогу), поддерживает устраивающий Россию план завершения конфликта и возлагает всю ответственность на срыв соглашения на Зеленского и ЕС. Очевидно, что именно Вашингтон, используя подконтрольные силы НАБУ и САП, инициирует преследование ближайшего окружения Зеленского за коррупцию. Вероятно, что и в деле о коррупции в ЕС (арест Могерини и обыски в офисе Каи Каллас) также не обошлось без американцев. По крайней мере, в вопросе России Трамп довольно резко сдвинулся к парадигме Порядка Великих Держав.

Но, пожалуй, самым важным событием стала публикация стратегии национальной безопасности США, которая вызвала настоящую бурю на Западе. Этот документ составлен полностью в духе изначального проекта MAGA, как раз того, который описан в моей книге про Трампа. В стратегии описан сценарий, строго соответствующий Порядку Великих Держав. Провозглашается, что США отказываются от миссии быть спонсором мировой демократии, вмешиваться в дела тех государств, которые не имеют прямого отношения к национальной безопасности самих Штатов. Россия и Китай более не называются противниками. О России сказано несколько благожелательных слов, а Китай предстает как главный экономический конкурент (но не враг и не противник!). Утверждается, что Вашингтон прекращает политику интервенционизма в Евразии и полностью концентрируется на Западном полушарии. Это названо "Королларием к доктрине Монро". США сохраняют за собой статус гегемона, но не глобального, а локального (что полностью противоречит стратегии глобалистов-неоконов). Больше всего в стратегии достается Евросоюзу, который рассматривается отныне как нечто отдельное и самостоятельное, а не как часть единого либерально-демократического атлантического сообщества. Таким образом, ставится вопрос о возможном выходе США из НАТО. Об Украине в документе и вовсе нет ни слова.

Сколь резко Трамп отошел от стратегии MAGA весной 2025 года, столь же резко он к ней вернулся в начале зимы того же 2025-го.

И тут же синхронно Илон Маск отвлекся от своих корпоративных забот и снова включился в процесс активного сетевого сноса Евросоюза. ЕС обложила его сеть Х.com штрафами за отказ осуществлять либеральную цензуру, а он в ответ призывает напрямую "Разрушить Евросоюз!". И что показательно, Трамп его в этом поддерживает.

На наших глазах происходит нечто почти невозможное. Трамп 2.0 возвращается. Стив Бэннон провозглашает проект создания в Палестине уже не двух, а трех государств — иудейского, арабского и христианского. Линдси Грэм* пропадает с первых ролей. Неоконы в панике. Элиты ЕС вполне в духе киевских неонацистов визжат "а нас-то за что?" Трамп прямо давит на Зеленского, чтобы он согласился с территориальными уступками и провел выборы. Воевать с Россией Вашингтон предлагает самим европейским странам, но не советует это делать.

Остается констатировать: мы вновь имеем дело с Порядком Великих Держав, и этот план снова на столе у вашингтонского руководства. Таким образом, и моя книга опять становится актуальной и релевантной, поскольку она написана как раз о таком порядке, где преобладают реализм, государства-цивилизации, а либеральный глобализм как геополитика и идеология стремительно уходит в прошлое.

Если так пойдет, то могут и список Эпштейна опубликовать, и отношение к Нетаньяху пересмотреть, и Илона Маска вернуть.

Правда, после предыдущего цикла отступлений от доминантного вектора нас уже ничто не удивит. Поскольку Трамп оказался способен так далеко отойти от намеченной стратегии один раз, ему ничто не мешает повторить это снова. Трамп показал, что этого от него вполне можно ожидать. Поэтому на сей раз стоит воздержаться от оптимистических оценок. При этом важно фиксировать момент: сейчас он снова соответствует логике консервативной революции и Порядку Великих Держав.

Но теперь у нас есть достоверное знание о том, как далеко способен уйти Трамп от своих собственных MAGA-планов, насколько он непостоянен и как далеко он может колебаться. Едва ли с ним Россия может рассчитывать на долгосрочную стратегию. Нам надо использовать тот момент, осознать его, но делать ставку только на самих себя.

Если все и дальше пойдет в MAGA-направлении, отлично. Это нас устраивает. Но мы сможем воспользоваться ситуацией, только если максимально укрепим свой цивилизационный геополитический суверенитет. Трамп за нас СВО не завершит победой. И войну с Евросоюзом, к которой его лидеры в агонии отчаянно готовятся, он не предотвратит и за нас не выиграет. Скорее, наоборот.

Сейчас время России. Реализм, многополярность, да и сам Порядок Великих Держав, а также большинство пунктов, изложенных в новой версии стратегии национальной безопасности США, нас вполне устраивают. Но чтобы полноценно участвовать в таком порядке, Россия должна не просто сохранять статус великой державы, она должна его всячески укреплять, расширять, фундаментализировать — в военной сфере, в экономике, технологии, политике, а главное, в идеологии. Возврат Трампа 2.0 к заводским настройкам несколько расширяет для нас эти возможности. Очень важно не упустить момент.