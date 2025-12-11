Toyota зарегистрировала в России несколько товарных знаков

Согласно документам, в декабре 2025 года ведомство приняло решение о регистрации товарных знаков Vellfire, Carina, Alphard и Celica до 2034-2035 годов. Заявка на регистрацию товарного знака Starlet поступила в марте 2025 года и будет действовать до 2035 года. В качестве правообладателя указана компания "Тойота Дзидося Кабусики Кайся".