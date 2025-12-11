Рейтинг@Mail.ru
Toyota зарегистрировала в России несколько товарных знаков - РИА Новости, 11.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:48 11.12.2025
https://ria.ru/20251211/toyota-2061413076.html
Toyota зарегистрировала в России несколько товарных знаков
Toyota зарегистрировала в России несколько товарных знаков - РИА Новости, 11.12.2025
Toyota зарегистрировала в России несколько товарных знаков
Японский автомобильный концерн Toyota, ушедший из России в 2022 году, смог зарегистрировать минимум пять товарных знаков за последний месяц, выяснило РИА... РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T15:48:00+03:00
2025-12-11T15:48:00+03:00
россия
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
toyota corolla
авто
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152932/45/1529324567_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_33f2bc1e3b74e610ec66dd28da09a85e.jpg
https://ria.ru/20251029/avto-2051658155.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152932/45/1529324567_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_96301676a80b0776c0653f993ad75d3f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), toyota corolla, авто
Россия, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), Toyota Corolla, Авто
Toyota зарегистрировала в России несколько товарных знаков

Toyota зарегистрировала в России минимум пять товарных знаков

© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкСтенд компании Toyota
Стенд компании Toyota - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в медиабанк
Стенд компании Toyota. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Японский автомобильный концерн Toyota, ушедший из России в 2022 году, смог зарегистрировать минимум пять товарных знаков за последний месяц, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.
Согласно документам, в декабре 2025 года ведомство приняло решение о регистрации товарных знаков Vellfire, Carina, Alphard и Celica до 2034-2035 годов. Заявка на регистрацию товарного знака Starlet поступила в марте 2025 года и будет действовать до 2035 года. В качестве правообладателя указана компания "Тойота Дзидося Кабусики Кайся".
Под этими брендами автоконцерн хочет продавать в России автомобили, внедорожники, электромобили и комплектующие для них.
Toyota прекратила производство в России в 2022 году. На отечественном рынке компания представлена ООО "Тойота Мотор". С 2021 года выручка организации сократилась в 47 раз - с 332 миллиардов рублей до 7,2 миллиарда рублей. По итогам прошлого года прибыль компании составила 2,5 миллиарда рублей.
Toyota Land Cruiser 200 Executive Lounge - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
СМИ узнали о встрече ушедшего из России автогиганта с российским дилерами
29 октября, 22:08
 
РоссияФедеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)Toyota CorollaАвто
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала