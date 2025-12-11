https://ria.ru/20251211/toyota-2061413076.html
Toyota зарегистрировала в России несколько товарных знаков
Toyota зарегистрировала в России несколько товарных знаков - РИА Новости, 11.12.2025
Toyota зарегистрировала в России несколько товарных знаков
Японский автомобильный концерн Toyota, ушедший из России в 2022 году, смог зарегистрировать минимум пять товарных знаков за последний месяц, выяснило РИА... РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T15:48:00+03:00
2025-12-11T15:48:00+03:00
2025-12-11T15:48:00+03:00
россия
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
toyota corolla
авто
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152932/45/1529324567_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_33f2bc1e3b74e610ec66dd28da09a85e.jpg
https://ria.ru/20251029/avto-2051658155.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152932/45/1529324567_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_96301676a80b0776c0653f993ad75d3f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), toyota corolla, авто
Россия, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), Toyota Corolla, Авто
Toyota зарегистрировала в России несколько товарных знаков
Toyota зарегистрировала в России минимум пять товарных знаков