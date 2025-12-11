https://ria.ru/20251211/torskoe-2061263924.html
Беженка рассказала, как жители Торского жили в подвале из-за атак ВСУ
Одиннадцать жителей Торского в ДНР жили в подвале четверо суток из-за непрекращающихся атак ВСУ перед эвакуацией солдатами ВС РФ, рассказала РИА Новости беженка РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T02:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
