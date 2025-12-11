https://ria.ru/20251211/titul-2061393465.html
Мисс Финляндия отказалась от титула из-за обвинений в расизме
Мисс Финляндия отказалась от титула из-за обвинений в расизме
Мисс Финляндия 2025 года Джафче отказалась от титула из-за обвинений в расизме
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Мисс Финляндия 2025 года Сара Джафче заявила, что не будет носить этот титул на фоне обвинений в расизме, и извинилась за свои действия.
Джафче ранее разместила в социальных сетях свою фотографию с прищуренными глазами и подписью "ем с китайцем", после чего ее обвинили в расизме и высмеивании азиатов.
"Вместе с организацией Miss Suomi мы решили, что я, Сара Джафче, не буду продолжать (носить титул - ред.) Мисс Финляндия
. Этим поступком я хочу показать, насколько серьезно мы относимся к ситуации и что расизм ни в коем случае не приемлем", - сказала она на пресс-конференции. Трансляцию вели финские СМИ.
Она также извинилась за свои действия. Титул перейдет к занявшей второе место Таре Лехтонен, ее коронация состоялась на той же пресс-конференции.