Мисс Финляндия отказалась от титула из-за обвинений в расизме

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Мисс Финляндия 2025 года Сара Джафче заявила, что не будет носить этот титул на фоне обвинений в расизме, и извинилась за свои действия.

Джафче ранее разместила в социальных сетях свою фотографию с прищуренными глазами и подписью "ем с китайцем", после чего ее обвинили в расизме и высмеивании азиатов.

Фото, опубликованное Сарой Джафче в соцсетях Фото, опубликованное Сарой Джафче в соцсетях

"Вместе с организацией Miss Suomi мы решили, что я, Сара Джафче, не буду продолжать (носить титул - ред.) Мисс Финляндия . Этим поступком я хочу показать, насколько серьезно мы относимся к ситуации и что расизм ни в коем случае не приемлем", - сказала она на пресс-конференции. Трансляцию вели финские СМИ.