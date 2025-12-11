"Нам очень жаль". На Западе сделали внезапное заявление об Украине

«

"Дорогие украинцы, нам очень жаль. Великобритания, как и вся Западная Европа, по-прежнему любит рассуждать о поддержке Украины — как, например, это делал Кир Стармер в беседе с Владимиром Зеленским в понедельник. Но сейчас, когда администрация Трампа наседает на Киев с требованием "в течение нескольких дней" уступить территорию, правда всплывает наружу. На самом деле сперва нам стало страшно, а потом надоело", — говорится в публикации.