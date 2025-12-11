Рейтинг@Mail.ru
"Нам очень жаль". На Западе сделали внезапное заявление об Украине - РИА Новости, 11.12.2025
14:18 11.12.2025
https://ria.ru/20251211/times-2061377021.html
"Нам очень жаль". На Западе сделали внезапное заявление об Украине
"Нам очень жаль". На Западе сделали внезапное заявление об Украине - РИА Новости, 11.12.2025
"Нам очень жаль". На Западе сделали внезапное заявление об Украине
Европейские страны устали помогать Украине, несмотря на громкие заявления их руководства, пишет The Times. РИА Новости, 11.12.2025
в мире
украина
киев
вашингтон (штат)
кир стармер
владимир зеленский
евросоюз
мирный план сша по украине
украина
киев
вашингтон (штат)
в мире, украина, киев, вашингтон (штат), кир стармер, владимир зеленский, евросоюз, мирный план сша по украине, владимир путин
В мире, Украина, Киев, Вашингтон (штат), Кир Стармер, Владимир Зеленский, Евросоюз, Мирный план США по Украине, Владимир Путин
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Европейские страны устали помогать Украине, несмотря на громкие заявления их руководства, пишет The Times.
«
"Дорогие украинцы, нам очень жаль. Великобритания, как и вся Западная Европа, по-прежнему любит рассуждать о поддержке Украины — как, например, это делал Кир Стармер в беседе с Владимиром Зеленским в понедельник. Но сейчас, когда администрация Трампа наседает на Киев с требованием "в течение нескольких дней" уступить территорию, правда всплывает наружу. На самом деле сперва нам стало страшно, а потом надоело", — говорится в публикации.
Как подчеркнул обозреватель, европейские союзники должным образом не смогли помочь Украине в начале конфликта, так и сейчас: главы стран ЕС могут лишь только делать громкие заявления и общения, никак их подкрепляя.
Автор материала указал, что Киеву в любом случае придется столкнуться с реальностью: конфликт не завершится на благоприятных для него условиях, а будущее Украины после него не будет таким, каким хотел бы режим Владимира Зеленского.
Накануне The Spectator писал, что провальная поездка Зеленского по странами Европы показала, что его предали западные союзники.

Обсуждение мирного плана США

На минувшей неделе Владимир Путин принял в Кремле Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера. Стороны около пяти часов обсуждали суть американской мирной инициативы, но компромиссный вариант найти пока не удалось.
Как позднее заявил российский лидер, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил разбирать их отдельно. Он уточнил, что прошелся почти по каждому из них, "были вопросы, с которыми Москва не согласна".
В свою очередь, Зеленский в понедельник отправился в Британию, где обсудил американское предложение со Стармером, Макроном и Мерцем. Как пишут украинские издания, по итогам встречи он вновь отказался идти на уступки в вопросе территорий.
По данным портала Axios, накануне Киев передал Вашингтону ответ на последние предложения американцев по урегулированию.
В миреУкраинаКиевВашингтон (штат)Кир СтармерВладимир ЗеленскийЕвросоюзМирный план США по УкраинеВладимир Путин
 
 
