https://ria.ru/20251211/telekanaly-2061400862.html
Телеканалы закладывают три часа на программу "Итоги года с Путиным"
Телеканалы закладывают три часа на программу "Итоги года с Путиным" - РИА Новости, 11.12.2025
Телеканалы закладывают три часа на программу "Итоги года с Путиным"
Федеральные каналы закладывают три часа с 12.00 до 15.00 на "Итоги года с Владимиром Путиным", выяснил корреспондент РИА Новости, изучив программу телепередач... РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T15:27:00+03:00
2025-12-11T15:27:00+03:00
2025-12-11T15:44:00+03:00
россия
владимир путин
общество
итоги года с владимиром путиным — 2025
прямая линия с владимиром путиным
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990194984_0:28:3191:1823_1920x0_80_0_0_9b7e20df3b72486a61b77c1bdc086712.jpg
https://ria.ru/20251211/max-2061349417.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990194984_460:0:3191:2048_1920x0_80_0_0_17c37c9ba992bf5611d1d3508579c542.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, общество, итоги года с владимиром путиным — 2025, прямая линия с владимиром путиным
Россия, Владимир Путин, Общество, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025, Прямая линия с Владимиром Путиным
Телеканалы закладывают три часа на программу "Итоги года с Путиным"
Телеканалы закладывают три часа на программу "Итоги года с Путиным" 19 декабря
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Федеральные каналы закладывают три часа с 12.00 до 15.00 на "Итоги года с Владимиром Путиным", выяснил корреспондент РИА Новости, изучив программу телепередач на следующую неделю.
Ранее Кремль сообщал, что по состоянию на 12.00 четверга, на прямую линию поступило почти 869 тысяч обращений: 347 тысяч звонков, 210 тысяч вопросов в мессенджер MAX, 136 тысяч СМС-сообщений, 108 тысяч обращений через социальные сети, 30 тысяч вопросов через сайт, а также 24 тысячи ММС-сообщений и 11 тысяч вопросов через приложение.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным
" выйдет в эфир 19 декабря в 12.00 мск. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024, "ГигаЧат" Сбербанка
занимается расшифровкой обращений на прямую линию.