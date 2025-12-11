Рейтинг@Mail.ru
Телеканалы закладывают три часа на программу "Итоги года с Путиным"
15:27 11.12.2025 (обновлено: 15:44 11.12.2025)
Телеканалы закладывают три часа на программу "Итоги года с Путиным"
Телеканалы закладывают три часа на программу "Итоги года с Путиным"
Федеральные каналы закладывают три часа с 12.00 до 15.00 на "Итоги года с Владимиром Путиным", выяснил корреспондент РИА Новости, изучив программу телепередач... РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T15:27:00+03:00
2025-12-11T15:44:00+03:00
россия
владимир путин
общество
итоги года с владимиром путиным — 2025
прямая линия с владимиром путиным
россия
россия, владимир путин, общество, итоги года с владимиром путиным — 2025, прямая линия с владимиром путиным
Россия, Владимир Путин, Общество, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025, Прямая линия с Владимиром Путиным
Телеканалы закладывают три часа на программу "Итоги года с Путиным"

Телеканалы закладывают три часа на программу "Итоги года с Путиным" 19 декабря

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Федеральные каналы закладывают три часа с 12.00 до 15.00 на "Итоги года с Владимиром Путиным", выяснил корреспондент РИА Новости, изучив программу телепередач на следующую неделю.
Ранее Кремль сообщал, что по состоянию на 12.00 четверга, на прямую линию поступило почти 869 тысяч обращений: 347 тысяч звонков, 210 тысяч вопросов в мессенджер MAX, 136 тысяч СМС-сообщений, 108 тысяч обращений через социальные сети, 30 тысяч вопросов через сайт, а также 24 тысячи ММС-сообщений и 11 тысяч вопросов через приложение.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир 19 декабря в 12.00 мск. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024, "ГигаЧат" Сбербанка занимается расшифровкой обращений на прямую линию.
Работа колл-центра прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Каждый четвертый вопрос на прямую линию с Путиным поступает через MAX
Россия Владимир Путин Общество Итоги года с Владимиром Путиным — 2025 Прямая линия с Владимиром Путиным
 
 
