Большой театр откроет продажи билетов на "Щелкунчик" по спецпрограммам - РИА Новости, 11.12.2025
Культура
 
19:19 11.12.2025 (обновлено: 19:23 11.12.2025)
Большой театр откроет продажи билетов на "Щелкунчик" по спецпрограммам
Большой театр откроет продажи билетов на "Щелкунчик" по спецпрограммам
Большой театр открывает продажи билетов по специальным программам на балет "Щелкунчик", показы которого состоятся 17-21 декабря, в 20.00 в четверг, сообщается в
Большой театр откроет продажи билетов на "Щелкунчик" по спецпрограммам

Большой театр в четверг откроет продажи билетов по спецпрограммам на "Щелкунчик"

© Фото : Дамир Юсупов / Большой театрСцена из спектакля "Щелкунчик"
Сцена из спектакля Щелкунчик - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© Фото : Дамир Юсупов / Большой театр
Сцена из спектакля "Щелкунчик". Архивное фото
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Большой театр открывает продажи билетов по специальным программам на балет "Щелкунчик", показы которого состоятся 17-21 декабря, в 20.00 в четверг, сообщается в Telegram-канале театра.
"Сегодня, 11 декабря, в 20.00 на bolshoi.ru открывается продажа билетов по программе низких ценовых категорий "Молодёжный (14–22)", "60 плюс" и "Для ветеранов боевых действий"… "Щелкунчик" - 17–21 декабря на Исторической сцене", - говорится в сообщении.
Кроме того, продажи билетов откроются и на другие представления: концерт ко дня рождения Родиона Щедрина, который состоится 16 декабря на Исторической сцене, Vivere l'arte - 17 декабря на Новой сцене, премьера "Сервилия" - 19–21 декабря на Новой сцене, концерт Симфонического оркестра Большого театра к 100-летию со дня премьеры фильма "Броненосец Потемкин" - 21 декабря на Исторической сцене.
Как уточняется, цена на билеты по специальным программам составляют до пяти тысяч рублей.
Здание Большого театра в Москве - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Рекордная ставка за четыре билета на "Щелкунчик" составила 1,02 миллиона
5 декабря, 20:18
 
