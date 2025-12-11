Большой театр откроет продажи билетов на "Щелкунчик" по спецпрограммам

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Большой театр открывает продажи билетов по специальным программам на балет "Щелкунчик", показы которого состоятся 17-21 декабря, в 20.00 в четверг, сообщается в Telegram-канале театра.
"Сегодня, 11 декабря, в 20.00 на bolshoi.ru открывается продажа билетов по программе низких ценовых категорий "Молодёжный (14–22)", "60 плюс" и "Для ветеранов боевых действий"… "Щелкунчик" - 17–21 декабря на Исторической сцене", - говорится в сообщении.
Кроме того, продажи билетов откроются и на другие представления: концерт ко дня рождения Родиона Щедрина, который состоится 16 декабря на Исторической сцене, Vivere l'arte - 17 декабря на Новой сцене, премьера "Сервилия" - 19–21 декабря на Новой сцене, концерт Симфонического оркестра Большого театра к 100-летию со дня премьеры фильма "Броненосец Потемкин" - 21 декабря на Исторической сцене.
Как уточняется, цена на билеты по специальным программам составляют до пяти тысяч рублей.