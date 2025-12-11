Рейтинг@Mail.ru
Здание Театра Пушкина в Москве оснастили новой подсветкой
10:49 11.12.2025
Здание Театра Пушкина в Москве оснастили новой подсветкой
Специалисты комплекса городского хозяйства оснастили новой архитектурно-художественной подсветкой здание Московского драматического театра имени Александра... РИА Новости, 11.12.2025
москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства оснастили новой архитектурно-художественной подсветкой здание Московского драматического театра имени Александра Пушкина на Тверском бульваре, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Разработали специальный проект организации освещения исторического здания, которое является объектом культурного наследия федерального значения. Главной задачей было подчеркнуть уникальные элементы фасада и локально выделить театральные афиши. Энергетики смонтировали почти 40 осветительных приборов общей мощностью 2,3 киловатта", - рассказал Бирюков.
Заммэра пояснил, что для архитектурного освещения театра использовали светильники линейного типа, прожекторы со светодиодами нейтрально белого цвета, гибкие светодиодные светильники с цветными светодиодами. Подсветка может работать в двух режимах - повседневном и праздничном.
"В соответствии с принятой концепцией, все новое освещение в столице имеет теплый или нейтральный оттенок белого цвета, умеренную освещенность. Это позволяет грамотно акцентировать детали и элементы сооружений, создавая единое световое пространство", - отметил Бирюков.
Он также напомнил, что за последние 13 лет уровень освещенности Москвы вырос в два раза, количество зданий с архитектурно-художественной подсветкой увеличилось в четыре раза. В общей сложности столицу сегодня освещают более миллиона светильников, при этом потребление электроэнергии снижается благодаря использованию энергоэффективных светодиодов.
Украшение Москвы к Новому году - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Москвичи довольны архитектурной подсветкой, показал опрос
24 ноября, 08:58
 
