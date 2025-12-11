Прокуратура инициировала уголовное преследование экс-вокалиста "Тараканов"

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Прокуратура Москвы инициировала уголовное преследование экс-вокалиста группы "Тараканы" Дмитрия Спирина* об уклонении от исполнения обязанностей иноагента, сообщается в Telegram-канале ведомства.
"Прокуратура инициировала уголовное преследование в отношении иноагента Дмитрия Спирина*... Материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании Спирина по части 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах)", - говорится в сообщении.
Прокуратура установила, что Спирин* дважды за год привлекался к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента, однако продолжил распространять сообщения и материалы без соответствующих маркировок.
* Признан иностранным агентом в России
