Прокуратура инициировала уголовное преследование экс-вокалиста "Тараканов" - РИА Новости, 11.12.2025
11:07 11.12.2025 (обновлено: 11:08 11.12.2025)
Прокуратура инициировала уголовное преследование экс-вокалиста "Тараканов"
2025
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Прокуратура Москвы инициировала уголовное преследование экс-вокалиста группы "Тараканы" Дмитрия Спирина* об уклонении от исполнения обязанностей иноагента, сообщается в Telegram-канале ведомства.
"Прокуратура инициировала уголовное преследование в отношении иноагента Дмитрия Спирина*... Материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании Спирина по части 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах)", - говорится в сообщении.
Прокуратура установила, что Спирин* дважды за год привлекался к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента, однако продолжил распространять сообщения и материалы без соответствующих маркировок.
* Признан иностранным агентом в России
Экс-вокалист группы "Тараканы" Спирин* занимался политической деятельностью
29 октября 2024, 04:32
 
