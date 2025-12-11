Захваченный США танкер мог перевозить нефть из Венесуэлы, пишет WP

МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Танкер, захваченный военными США в Карибском море, мог перевозить нефть из Венесуэлы на Кубу, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источник.
Президент США Дональд Трамп сообщил в среду о захвате нефтяного танкера у берегов Венесуэлы. Как пояснила позднее генпрокурор США Пэм Бонди, власти США подозревают, что танкер участвовал в перевозке нефти из Венесуэлы и Ирана. Операцию проводили ФБР, Служба расследований внутренней безопасности и Береговая охрана США при поддержке министерства войны. Власти Венесуэлы обвинили США в "акте международного пиратства" и сообщили о намерении обратиться в международные инстанции.
"Танкер, по всей видимости, перевозил венесуэльскую нефть на Кубу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что венесуэльская нефть критически важна для Кубы, которая находится под сильным санкционным давлением Соединенных Штатов.
Ранее президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес назвал захват нефтяного танкера американскими военными пиратством.