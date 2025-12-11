Задержанный США у берегов Венесуэлы танкер шел под ложным флагом

В ведомстве отметили "недопустимую тенденцию" распространения случаев использования флага Гайаны судами, не имеющими на это права. Администрация подчеркнула, что продолжит работу с международными партнерами и профильными морскими ведомствами для выявления подобных нарушений, преследования виновных и принятия мер против несанкционированного использования государственного флага.