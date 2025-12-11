Задержанный США у берегов Венесуэлы танкер шел под ложным флагом

МЕХИКО, 11 дек - РИА Новости. Задержанный США у побережья Венесуэлы танкер шел под поддельным флагом Гайаны, сообщила Морская администрация Гайаны (MARAD).
В ведомстве отметили "недопустимую тенденцию" распространения случаев использования флага Гайаны судами, не имеющими на это права. Администрация подчеркнула, что продолжит работу с международными партнерами и профильными морскими ведомствами для выявления подобных нарушений, преследования виновных и принятия мер против несанкционированного использования государственного флага.
Президент США Дональд Трамп сообщил в среду о захвате нефтяного танкера у берегов Венесуэлы. Как пояснила позднее генпрокурор США Пэм Бонди, власти США подозревают, что захваченный ими у берегов Венесуэлы танкер участвовал в перевозке нефти из этой латиноамериканской страны, а также из Ирана. Операцию проводили ФБР, Служба расследований внутренней безопасности и Береговая охрана США при поддержке министерства войны.
Власти Венесуэлы обвинили Соединённые Штаты в "акте международного пиратства" после того, как американские военные задержали её нефтяной танкер у побережья республики. Каракас назвал произошедшее "вандальным и незаконным актом агрессии" и сообщил о намерении обратиться в международные инстанции.