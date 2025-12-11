Рейтинг@Mail.ru
Задержанный США у берегов Венесуэлы танкер шел под ложным флагом
06:45 11.12.2025
Задержанный США у берегов Венесуэлы танкер шел под ложным флагом
Задержанный США у побережья Венесуэлы танкер шел под поддельным флагом Гайаны, сообщила Морская администрация Гайаны (MARAD). РИА Новости, 11.12.2025
Задержанный США у берегов Венесуэлы танкер шел под ложным флагом

Задержанный США у берегов Венесуэлы танкер шел под ложным флагом Гайаны

МЕХИКО, 11 дек - РИА Новости. Задержанный США у побережья Венесуэлы танкер шел под поддельным флагом Гайаны, сообщила Морская администрация Гайаны (MARAD).
"Правительство США проинформировало Морскую администрацию Гайаны, что ими был обнаружен танкер Skipper (бывший Adisa), IMO 9304667, в международных водах. Он ложно использовал флаг Гайаны, поскольку не зарегистрирован в стране", - говорится в сообщении на сайте MARAD.
Мужчина с флагом Венесуэлы в Каракасе - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Венесуэла призвала мировое сообщество осудить захват своего танкера США
Вчера, 03:44
В ведомстве отметили "недопустимую тенденцию" распространения случаев использования флага Гайаны судами, не имеющими на это права. Администрация подчеркнула, что продолжит работу с международными партнерами и профильными морскими ведомствами для выявления подобных нарушений, преследования виновных и принятия мер против несанкционированного использования государственного флага.
Президент США Дональд Трамп сообщил в среду о захвате нефтяного танкера у берегов Венесуэлы. Как пояснила позднее генпрокурор США Пэм Бонди, власти США подозревают, что захваченный ими у берегов Венесуэлы танкер участвовал в перевозке нефти из этой латиноамериканской страны, а также из Ирана. Операцию проводили ФБР, Служба расследований внутренней безопасности и Береговая охрана США при поддержке министерства войны.
Власти Венесуэлы обвинили Соединённые Штаты в "акте международного пиратства" после того, как американские военные задержали её нефтяной танкер у побережья республики. Каракас назвал произошедшее "вандальным и незаконным актом агрессии" и сообщил о намерении обратиться в международные инстанции.
Захват танкера у берегов Венесуэлы. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
США подозревают захваченный танкер в перевозке нефти из Венесуэлы и Ирана
Вчера, 01:19
 
В мире, США, Венесуэла, Гайана, Дональд Трамп, ФБР
 
 
